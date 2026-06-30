Bastoni è interessato alla proposta del Real Madrid e vuole cambiare aria e avviare una nuova avventura.
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La rivoluzione estiva del Real Madrid è avviata. Un nuovo tassello sta, forse, per andarsi ad incastrare nei piani del presidente Florentino Perez e dell'allenatore Mourinho. Il Real, infatti, sta cercando un difensore e ha puntato Bastoni dell'Inter, come riferisce AS.
Il Real Madrid vuole Bastoni dell'InterDopo gli arrivi di Cucurella, Konatè e Bernardo Silva i blancos continuano a muoversi sul mercato. Il presidente Florentino Perez sta rivoluzionando la formazione a disposizione di Mourinho con l'intenzione di vincere e dominare: in Spagna e in Europa. Certo i futuri acquisti saranno, probabilmente, subordinati ad eventuali cessioni ma le intenzioni sono chiare: il pacchetto difensivo va rinforzato. In questa ottica l'obiettivo, secondo AS, è il difensore italiano Alessandro Bastoni, attualmente in forza all'Inter e fresco vincitore del campionato italiano. L'Inter, quindi, dopo aver perso alcuni dei suoi pilastri difensivi (Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian) che non hanno rinnovato il proprio contratto può veder partire anche un altro protagonista degli ultimi anni con Inzaghi prima e Chivu poi.
🚨💣 BREAKING: Real Madrid have FULLY LAUNCHED "OPERATION BASTONI".— Madrid Zone (@theMadridZone) June 30, 2026
His price will be around €60M. @jfelixdiaz pic.twitter.com/MEnGyWZNb5
I blancos trattano con il club e il giocatore è interessatoSecondo quanto riportato da AS, infatti, il rapporto tra le merengues e i nerazzurri sarebbe eccellente. Il club di Milano sa bene che il Real è interessato al suo difensore. E sa anche che Bastoni, ex Atalanta e Parma, all'Inter dal 2019 ha voglia di cambiare aria e di iniziare una nuova avventura. Nelle scorse settimane, inoltre, il classe 1999 aveva ricevuto l'autorizzazione a trattare con i rivali del Madrid: il Barcellona. Trattativa che, però, non era decollata. Adesso, invece, lo Special One avrebbe indicato il difensore italiano come una delle sue opzioni preferite per rinforzare la difesa della sua rosa. Le due società, inoltre, hanno aperto un dialogo continuo e diretto e lavorano per far quadrare la trattativa. L'operazione, specifica il giornale spagnolo, potrebbe richiedere ancora qualche settimana e chiudersi per una cifra intorno ai 60 milioni di euro.
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