La rivoluzione estiva del Real Madrid è avviata. Un nuovo tassello sta, forse, per andarsi ad incastrare nei piani del presidente Florentino Perez e dell'allenatore Mourinho. Il Real, infatti, sta cercando un difensore e ha puntato Bastoni dell'Inter, come riferisce AS.

Il Real Madrid vuole Bastoni dell'Inter

🚨💣 BREAKING: Real Madrid have FULLY LAUNCHED "OPERATION BASTONI".



His price will be around €60M. @jfelixdiaz pic.twitter.com/MEnGyWZNb5 — Madrid Zone (@theMadridZone) June 30, 2026

I blancos trattano con il club e il giocatore è interessato