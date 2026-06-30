È formalmente terminato un ciclo in casa Inter. La rosa nerazzurra durante quest'estate si prepara ad un profondo restyling con alcune entrate che dovranno colmare le diverse partenze. Con l'età media più alta del campionato, era inevitabile che i nerazzurri lasciassero partire calciatori ultra trentenni e così è stato. Yann Sommer, Francesco Acerbi e Matteo Darmian abbandonano il club e cercheranno altrove delle opportunità professionali.

Inter, il congedo da Sommer: "Grazie per la partita col Barça"

Classe 1988, Yann Sommer lascia l'Inter a 37 anni. L'ex portiere del Bayern Monaco, arrivato a Milano con un pizzico di scetticismo per la pesante eredità di André Onana, ha risposto sul campo a suon di ottime prestazioni. Nell'ultima annata, tuttavia, qualche intervento incerto e minori garanzie difensive hanno convinto l'Inter a separarsi da lui senza alcun rimpianto. "Yann ha abbracciato la responsabilità con la calma e la placidità sempre dipinte sul suo volto, trasmettendole alla sua difesa, alla squadra, allo stadio., in cui la sua classe con i piedi è stata perno fondamentale della costruzione del gioco nerazzurro.".

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Manuel Akanji dell'FC Internazionale, Lautaro Martinez dell'FC Internazionale, Ange-Yoan Bonny dell'FC Internazionale e Yann Sommer dell'FC Internazionale festeggiano il 21° trofeo dello Scudetto durante il Bus Parade il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Ancora un altro estratto del comunicato ne ricorda la prestazione migliore in nerazzurro: "Un amore che lo ha seguito ogni giorno, fino a toccare l’apice nella partita contro il Barcellona: San Siro ai suoi piedi e nelle sue mani, il popolo interista pazzo di gioia dopo una prestazione leggendaria, entrata nei libri di storia. Una partita irreale del portiere svizzero, autore di parate da autentico campione. La prima, allucinante, su Eric Garcia: porta sguarnita, tifosi blaugrana già esultanti ed ecco, l'intervento da gatto. Poi tante parate, tante meraviglie, fino all'incredibile salvataggio al 9' del secondo tempo supplementare. Il sinistro di Yamal sembrava imprendibile, impossibile da parare. E invece. Invece la parata della storia, per salvare il risultato, ancora e ancora".

Salutano anche Acerbi e Darmian

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Francesco Acerbi dopo cinque anni al Sassuolo e quattro alla Lazio, si è legato ai colori nerazzurri per quattro stagioni. Dopo 18 presenze nell'ultima annata in Serie A, l'Inter lo saluta così: "... Anche i viaggi più belli, però, hanno una fine.con 148 presenze, 5 gol, 6 trofei conquistati e alcune delle istantanee più belle della storia dell’Inter".Ultimo saluto, infine, è riservato a Matteo Darmian, leader silenzioso dello spogliatoio sempre pronto a scendere in campo per fornire il suo contributo. Nel suo caso sono state sei le annate in nerazzurro: "Non ha sempre rubato l’occhio, Matteo Darmian, ma ha dato tutto quello che aveva per costruire sei anni di trionfi con l’Inter. 218 presenze, 13 gol, 13 assist, 3 Scudetti, 3 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane.