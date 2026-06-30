Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Yann Sommer lasciano l'Inter e diventano a tutti gli effetti dei free agents. Con tre comunicati il club annuncia l'addio.
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È formalmente terminato un ciclo in casa Inter. La rosa nerazzurra durante quest'estate si prepara ad un profondo restyling con alcune entrate che dovranno colmare le diverse partenze. Con l'età media più alta del campionato, era inevitabile che i nerazzurri lasciassero partire calciatori ultra trentenni e così è stato. Yann Sommer, Francesco Acerbi e Matteo Darmian abbandonano il club e cercheranno altrove delle opportunità professionali.
Inter, il congedo da Sommer: "Grazie per la partita col Barça"Classe 1988, Yann Sommer lascia l'Inter a 37 anni. L'ex portiere del Bayern Monaco, arrivato a Milano con un pizzico di scetticismo per la pesante eredità di André Onana, ha risposto sul campo a suon di ottime prestazioni. Nell'ultima annata, tuttavia, qualche intervento incerto e minori garanzie difensive hanno convinto l'Inter a separarsi da lui senza alcun rimpianto. "Yann ha abbracciato la responsabilità con la calma e la placidità sempre dipinte sul suo volto, trasmettendole alla sua difesa, alla squadra, allo stadio. Tre anni a difesa della porta nerazzurra, tre stagioni in cui i suoi guantoni sono stati alla base delle cavalcate dell’Inter, in cui la sua classe con i piedi è stata perno fondamentale della costruzione del gioco nerazzurro. Ci ha stregato con i suoi riflessi, con quei voli plastici e istintivi che non scomponevano mai i capelli lunghi sempre in ordine".
Ancora un altro estratto del comunicato ne ricorda la prestazione migliore in nerazzurro: "Un amore che lo ha seguito ogni giorno, fino a toccare l’apice nella partita contro il Barcellona: San Siro ai suoi piedi e nelle sue mani, il popolo interista pazzo di gioia dopo una prestazione leggendaria, entrata nei libri di storia. Una partita irreale del portiere svizzero, autore di parate da autentico campione. La prima, allucinante, su Eric Garcia: porta sguarnita, tifosi blaugrana già esultanti ed ecco, l'intervento da gatto. Poi tante parate, tante meraviglie, fino all'incredibile salvataggio al 9' del secondo tempo supplementare. Il sinistro di Yamal sembrava imprendibile, impossibile da parare. E invece. Invece la parata della storia, per salvare il risultato, ancora e ancora".
Salutano anche Acerbi e DarmianFrancesco Acerbi dopo cinque anni al Sassuolo e quattro alla Lazio, si è legato ai colori nerazzurri per quattro stagioni. Dopo 18 presenze nell'ultima annata in Serie A, l'Inter lo saluta così: "... Anche i viaggi più belli, però, hanno una fine. Quello di Acerbi in nerazzurro si è concluso nel modo migliore, con uno storico Double che sigilla quattro stagioni di altissimo livello con 148 presenze, 5 gol, 6 trofei conquistati e alcune delle istantanee più belle della storia dell’Inter".
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