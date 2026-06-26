Dopo Denzel Dumfries, che prossimamente diverrà un nuovo giocatore del Real Madrid, l'Inter saluta anche Stefan de Vrij che andrà al Panathinaikos. Non avendo rinnovato il contratto con la squadra Campione d'Italia, infatti, il calciatore olandese ha potuto firmare per qualsiasi squadra e ha scelto di proseguire la sua carriera agonistica con il club che non vince il campionato greco da ben sedici anni. Tra l'altro, il Pana sarà la quinta squadra della carriera del difensore centrale.

Stefan de Vrij saluta l'Inter e vola in Grecia: giocherà col Panathinaikos

Nelle ultime settimane, diverse fonti giornalistiche hanno riportato che il club greco ha mostrato interesse nei confronti di de Vrij, che non ha rinnovato il proprio contratto con l'Inter. Nel Panathinaikos, che la scorsa stagione ha avuto come allenatore l'ex, figurano diversi giocatori che hanno militato intra cui possiamo menzionare, prodotto del settore giovanile del Milan ed ex, gli exed anche l'ex. A questa lista di vecchie conoscenze del campionato italiano sta per aggiungersi anche de Vrij.

Milano, Italia - 21 maggio 2026: Stefan De Vrij dell'Inter durante una sessione di allenamento all'Arena Civica Gianni Brera. (Foto di Antonino Lagana - Inter/Inter via Getty Images)

Negli ultimi minuti, infatti, il noto giornalista nonché esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato sui suoi profili social, con il suo classico slogan "HERE WE GO!", che l'operazione che porterà il difensore centrale olandese in Grecia è stata terminata a buon fine. Nei prossimi giorni il 34enne andrà in Grecia.

🚨🟢⚪️ Stefan de Vrij to Panathinaikos, here we go! Deal confirmed after agreement reported two days ago.



De Vrij will fly to Athens on Monday for medical after deal coordinated by his agent Pastorello.



Deal until June 2027 plus option for further year. 🇬🇷 pic.twitter.com/51hss4yEYu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

In seguito, sosterrà le consuete visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al Pana per una stagione con opzione di rinnovo fino al 2028. Il giocatore, di conseguenza, lascerà l'Italia dopo ben dodici anni. Infatti, dal 2013 al 2018 ha vestito la maglia della Lazio vincendo la Supercoppa Italiana nel 2017. In seguito è passato all'Inter con cui ha vinto nove titoli, per la precisione tre Scudetti, altrettante Coppe Italia e Supercoppe Italiane.