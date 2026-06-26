Nelle ultime ore, l'ex calciatore del Feyenoord ha trovato l'accordo con il club greco per il passaggio a parametro zero
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Dopo Denzel Dumfries, che prossimamente diverrà un nuovo giocatore del Real Madrid, l'Inter saluta anche Stefan de Vrij che andrà al Panathinaikos. Non avendo rinnovato il contratto con la squadra Campione d'Italia, infatti, il calciatore olandese ha potuto firmare per qualsiasi squadra e ha scelto di proseguire la sua carriera agonistica con il club che non vince il campionato greco da ben sedici anni. Tra l'altro, il Pana sarà la quinta squadra della carriera del difensore centrale.
Stefan de Vrij saluta l'Inter e vola in Grecia: giocherà col PanathinaikosNelle ultime settimane, diverse fonti giornalistiche hanno riportato che il club greco ha mostrato interesse nei confronti di de Vrij, che non ha rinnovato il proprio contratto con l'Inter. Nel Panathinaikos, che la scorsa stagione ha avuto come allenatore l'ex Liverpool e Napoli Rafael Benitez, figurano diversi giocatori che hanno militato in Serie A tra cui possiamo menzionare Davide Calabria, prodotto del settore giovanile del Milan ed ex Bologna, gli ex Roma Renato Sanches e Tin Jedvaj ed anche l'ex Cremonese Dessers. A questa lista di vecchie conoscenze del campionato italiano sta per aggiungersi anche de Vrij.
Negli ultimi minuti, infatti, il noto giornalista nonché esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato sui suoi profili social, con il suo classico slogan "HERE WE GO!", che l'operazione che porterà il difensore centrale olandese in Grecia è stata terminata a buon fine. Nei prossimi giorni il 34enne andrà in Grecia.
🚨🟢⚪️ Stefan de Vrij to Panathinaikos, here we go! Deal confirmed after agreement reported two days ago.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026
De Vrij will fly to Athens on Monday for medical after deal coordinated by his agent Pastorello.
Deal until June 2027 plus option for further year. 🇬🇷 pic.twitter.com/51hss4yEYu
In seguito, sosterrà le consuete visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al Pana per una stagione con opzione di rinnovo fino al 2028. Il giocatore, di conseguenza, lascerà l'Italia dopo ben dodici anni. Infatti, dal 2013 al 2018 ha vestito la maglia della Lazio vincendo la Supercoppa Italiana nel 2017. In seguito è passato all'Inter con cui ha vinto nove titoli, per la precisione tre Scudetti, altrettante Coppe Italia e Supercoppe Italiane.
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