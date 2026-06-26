Il Milan ha piazzato il primo colpo di mercato per la prossima stagione e risponde al nome di Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese, infatti, è una richiesta del nuovo tecnico rossonero nonché suo connazionale Rúben Amorim. L'allenatore, con la nuova struttura societaria presente nel club di via Aldo Rossi, vanta di poteri decisionali per quanto riguarda il calciomercato. Dopo tre stagioni, quindi, l'attaccante nato nel 2001 sta per lasciare il Paris Saint-Germain per atterrare in Italia.

Gonçalo Ramos andrà al Milan per oltre 50 milioni di euro

Negli ultimi giorni, il Milan ha prima messo su una nuova struttura societaria scegliendo unaper poi pensare alin modo tale da rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Amorim, nuovo tecnico rossonero, vanta di poteri decisionali per quanto riguarda il mercato in entrata ed in uscita. Il. Diavolo era alla ricerca di un nuovo attaccante visti i problemi avuti con gli ultimi che ci sono stati. Nel giro di pochi giorni, il Milan ha chiuso la prima trattativa per la prossima stagione.

Budapest, Ungheria - 30 maggio 2026: Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain esulta dopo aver segnato il primo dei rigori per la sua squadra durante la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal alla Puskas Arena. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Infatti, il noto giornalista nonché esperto di calciomercato Fabrizio Romano, con il suo classico slogan "HERE WE GO!", ha riportato sui suoi profili social che il Diavolo ha trovato l'accordo con il Paris Saint-Germain per l'arrivo in rossonero di Gonçalo Ramos. Calciatore nato nel 2001, in questo momento è impegnato con la Nazionale Portoghese nel Mondiale che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti. Dopo tre stagioni, 44 gol in 112 presenze e dodici titoli tra cui due Champions League consecutive e tre Ligue 1, il lusitano lascerà Parigi per atterrare nella Milano rossonera.

🚨🔴⚫️ BREAKING: Gonçalo Ramos to AC Milan, here we go! Deal agreed between the clubs and on player side.



Club record signing for AC Milan, breaking Leão record as it was €50m — fee will be way in excess of this with add-ons.



Deal also done on player side. 🇵🇹 pic.twitter.com/UsFjbJE6QM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

Tra l'altro, l'attaccante ex Benfica diverrà il l'acquisto più costoso nella storia del Milan, superando così il suo connazionale Rafael Leão. Infatti, l'operazione di mercato che porterà il classe 2001 in rossonero arriverà a superare i 70 milioni di euro compresi tutti i bonus.