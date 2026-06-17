Dopo giorni di notizie e voci, il Real Madrid ha reso ufficiale - prima tramite un comunicato e poi attraverso i suoi canali social - l'ingaggio di Bernardo Silva. A dare il benvenuto numerosi nuovi compagni del portoghese, ma spunta anche un commento di Erling Haaland.

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Haaland e quel messaggio a Bernardo Silva

BURNLEY (INGHILTERRA), 22 APRILE 2026 – Erling Haaland del Manchester City interagisce con il compagno di squadra Bernardo Silva durante il riscaldamento prima della partita di Premier League tra Burnley e Manchester City al Turf Moor, il 22 aprile 2026 a Burnley, in Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Dopo aver salutato il Manchester City, Bernardo Silva è stato accostato a numerose big europee. A spuntarla, tra tutti, è stato il Real Madrid. I blancos stanno allestendo una squadra di tutto rispetto per il Mourinho bis. Dopo aver acquistato Cucurella dal Chelsea, infatti, Florentino Perez ha voluto regalare il talento portoghese all'allenatore. E ora, in attesa di altri acquisti - vedi Dumfries - Josè può iniziare a mettere giù le idee per la prossima stagione.

Il club madrileno ha reso ufficiale l'ingaggio del trequartista portoghese, che si prepara così ad una nuova avventura in terra spagnola. Numerosi sono i messaggi sotto il post Instagram in cui il Real ha annunciato l'ex calciatore del Monaco, e tra questi ovviamente spiccano quelli dei suoi nuovi compagni. Prima Rodrygo, con un "benvenuto, crack" e poi il suo connazionale Vinicius che lo ha accolto con "benvenuto fratello".

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Ma il messaggio più particolare non viene da qualche calciatore dei blancos, bensì da un suo ex compagno di squadra.. Il calciatore - fresco di una doppietta all'esordio nel Mondiale - è ovviamente attento a ciò che accade nel mercato, e ha voluto salutare il portoghese a modo suo. "": queste le parole, criptiche, scelte dall'exper augurare buona fortuna al suo ex compagno.

I due hanno vissuto anni bellissimi insieme sotto la guida di Pep Guardiola e, probabilmente, si ritroveranno da avversari in futuro. Non sappiamo se il norvegese si riferisse ad una eventuale semifinale di Coppa del Mondo o addirittura - proiettandosi molto in avanti - di Champions League, ma una cosa è certa, Erling non vede l'ora di riabbracciare il suo amico.

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