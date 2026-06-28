Luka Modric, centrocampista del Milan attualmente impegnato con la Nazionale croata ai Mondiali, dove ai sedicesimi di finale affronterà il Portogallo in una sfida che lo metterà di fronte al compagno milanista Rafael Leao e al nuovo acquisto rossonero Gonçalo Ramos, è completamente concentrato su quello che rappresenta uno degli ultimi grandi appuntamenti internazionali della sua carriera.

Solo al termine della competizione il centrocampista prenderà una decisione definitiva sul proprio futuro: continuare a giocare, con l’ipotesi Milan sullo sfondo, appendere gli scarpini al chiodo oppure valutare un ritorno al Real Madrid di José Mourinho, scenario che resta attualmente più suggestione che possibilità concreta.

Le parole di Modric

Proprio a pochi giorni dalla sfida contro il Portogallo, il fuoriclasse croato. Recentemente infattiha alimentato la suggestione di un nuovo capitolo nella capitale spagnola, una dinamica prevedibile considerando quanto il suo nome sia profondamente legato alla storia recente dei Blancos.

MADRID, SPAGNA - 1 SETTEMBRE: Luka Modric del Real Madrid festeggia con il suo premio di Calciatore dell'Anno UEFA 2017/18 prima della partita di La Liga tra Real Madrid CF e CD Leganes allo Stadio Santiago Bernabeu il 1 settembre 2018 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Però al termine della partita tra Croazia e Ghana il centrocampista ha lasciato delle dichiarazioni che sembrano chiudere al suo possibile ritorno al Real Madrid: "So di avere un'età in cui la fine della carriera per me si avvicina sempre di più. Mourinho non mi ha chiamato. Gli auguro il meglio, è un allenatore speciale, uno dei migliori. Nutro un affetto speciale nei suoi confronti".

Il legame storico tra Modric e la compagine madrilena resta uno dei più vincenti ed emozionanti del calcio moderno, scandito da trionfi storici e serate europee in pieno stile Real Madrid, che lo hanno consacrato come una leggenda assoluta del Santiago Bernabeu. Con la maglia dei blancos il numero 14 del Milan ha collezionato ben 597 presenze, e nel 2018 riuscì anche a vincere il Pallone d'Oro, dopo una straordinaria stagione sia con il Real che conquistò la terza Champions League consecutiva che con la sua Nazionale, con cui raggiunse la finale dei Mondiali in Russia, perdendo poi contro la Francia.