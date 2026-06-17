Il futuro di Luka Modric al Milan è ancora avvolto da un grande alone di mistero. Dopo un disastroso finale di stagione con i rossoneri, causato dalla mancata qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo in quella brutta notte contro il Cagliari a San Siro, non si ha ancora alcuna certezza della permanenza a Milano (sponda rossonera) del centrocampista croato. Attualmente i rumors non offrono sensazioni positive al popolo milanista e in particolare, Davor Suker, leggenda del calcio croato e amico dello stesso vincitore del pallone d'oro, ha recentemente parlato di un possibile ritorno al Real Madrid di Luka Modric.

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Davor Suker sul futuro di Modric

Mi hanno chiesto dove andrà a stare, se a

Milano

o a

Madrid

. Io credo che succederà qualcosa con

il Real Madrid".

Intervistato ai microfoni di Radio Marca, l'ex calciatore croato, in buoni rapporti con, ha voluto sbilanciarsi sul futuro del centrocampista attualmente in forza aldichiarando: "Il futuro di Luka Modric?

MILANO, ITALIA - 28 SETTEMBRE: Luka Modric del Milan durante la partita di Serie A tra Milan e Napoli allo stadio Giuseppe Meazza il 28 settembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

L'ex attaccante di Siviglia e Real Madrid ha poi aggiunto sul futuro del sei volte vincitore della Champions League: "Ritornerà sicuramente (al Real Madrid, ndr) quest'estate, però, non so in che modo. Aspetteremo la fine dei Mondiali e dopo vedremo cosa succederà".

🎙️ Davor Šuker on Luka Modrić’s future:



"I think something will happen with Real. He will definitely return this summer, but I don’t know in what capacity.



Let’s wait for the World Cup to finish and then we’ll see what happens. I can’t say more, whether it will be as a player… pic.twitter.com/Lts0L1nwHt — Croatian Football  (@CroatiaFooty) June 17, 2026

"Modric farà qualcosa con il Real Madrid, posso assicurartelo"

on posso dire altro, non posso dirti nient'altro, amico mio. Lasciamo un po' di spazio, non si può dire tutto. Però, come già detto, sono sicuro che (Modric, ndr) farà qualcosa con

il Real Madrid

, posso assicurartelo".

Infine,ha deciso di rincarare la dose sul centrocampista del Milan assicurando che "qualcosa" tra ilaccadrà di sicuro: "Purtroppo, n

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