Davor Suker parla del futuro di Modric e spunta l'ipotesi di un clamoroso ritorno tra i Blancos
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Il futuro di Luka Modric al Milan è ancora avvolto da un grande alone di mistero. Dopo un disastroso finale di stagione con i rossoneri, causato dalla mancata qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo in quella brutta notte contro il Cagliari a San Siro, non si ha ancora alcuna certezza della permanenza a Milano (sponda rossonera) del centrocampista croato. Attualmente i rumors non offrono sensazioni positive al popolo milanista e in particolare, Davor Suker, leggenda del calcio croato e amico dello stesso vincitore del pallone d'oro, ha recentemente parlato di un possibile ritorno al Real Madrid di Luka Modric.
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Davor Suker sul futuro di ModricIntervistato ai microfoni di Radio Marca, l'ex calciatore croato Davor Suker, in buoni rapporti con Luka Modric, ha voluto sbilanciarsi sul futuro del centrocampista attualmente in forza al Milan dichiarando: "Il futuro di Luka Modric? Mi hanno chiesto dove andrà a stare, se a Milano o a Madrid. Io credo che succederà qualcosa con il Real Madrid".
L'ex attaccante di Siviglia e Real Madrid ha poi aggiunto sul futuro del sei volte vincitore della Champions League: "Ritornerà sicuramente (al Real Madrid, ndr) quest'estate, però, non so in che modo. Aspetteremo la fine dei Mondiali e dopo vedremo cosa succederà".
🎙️ Davor Šuker on Luka Modrić’s future:— Croatian Football (@CroatiaFooty) June 17, 2026
"I think something will happen with Real. He will definitely return this summer, but I don’t know in what capacity.
Let’s wait for the World Cup to finish and then we’ll see what happens. I can’t say more, whether it will be as a player… pic.twitter.com/Lts0L1nwHt
"Modric farà qualcosa con il Real Madrid, posso assicurartelo"Infine, Davor Suker ha deciso di rincarare la dose sul centrocampista del Milan assicurando che "qualcosa" tra il Real Madrid e Luka Modric accadrà di sicuro: "Purtroppo, non posso dire altro, non posso dirti nient'altro, amico mio. Lasciamo un po' di spazio, non si può dire tutto. Però, come già detto, sono sicuro che (Modric, ndr) farà qualcosa con il Real Madrid, posso assicurartelo".
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