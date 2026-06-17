Davor Suker parla del futuro di Modric e spunta l'ipotesi di un clamoroso ritorno tra i Blancos

Antonino Paradino
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Il futuro di Luka Modric al Milan è ancora avvolto da un grande alone di mistero. Dopo un disastroso finale di stagione con i rossoneri, causato dalla mancata qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo in quella brutta notte contro il Cagliari a San Siro, non si ha ancora alcuna certezza della permanenza a Milano (sponda rossonera) del centrocampista croato. Attualmente i rumors non offrono sensazioni positive al popolo milanista e in particolare, Davor Suker, leggenda del calcio croato e amico dello stesso vincitore del pallone d'oro, ha recentemente parlato di un possibile ritorno al Real Madrid di Luka Modric.

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Davor Suker sul futuro di Modric

Intervistato ai microfoni di Radio Marca, l'ex calciatore croato Davor Suker, in buoni rapporti con Luka Modric, ha voluto sbilanciarsi sul futuro del centrocampista attualmente in forza al Milan dichiarando: "Il futuro di Luka Modric? Mi hanno chiesto dove andrà a stare, se a Milano o a Madrid. Io credo che succederà qualcosa con il Real Madrid".

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MILANO, ITALIA - 28 SETTEMBRE: Luka Modric del Milan durante la partita di Serie A tra Milan e Napoli allo stadio Giuseppe Meazza il 28 settembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

L'ex attaccante di Siviglia e Real Madrid ha poi aggiunto sul futuro del sei volte vincitore della Champions League: "Ritornerà sicuramente (al Real Madrid, ndr) quest'estate, però, non so in che modo. Aspetteremo la fine dei Mondiali e dopo vedremo cosa succederà".

"Modric farà qualcosa con il Real Madrid, posso assicurartelo"

Infine, Davor Suker ha deciso di rincarare la dose sul centrocampista del Milan assicurando che "qualcosa" tra il Real Madrid e Luka Modric accadrà di sicuro: "Purtroppo, non posso dire altro, non posso dirti nient'altro, amico mio. Lasciamo un po' di spazio, non si può dire tutto. Però, come già detto, sono sicuro che (Modric, ndr) farà qualcosa con il Real Madrid, posso assicurartelo".

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