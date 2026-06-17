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Marc Cucurella è diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Real Madrid. Negli scorsi giorni, la dirigenza dei Blancos ha formalizzato con successo l'acquisto del terzino sinistro, già punto fermo della nazionale spagnola. Il club di Madrid ha deciso di accellerare le pratiche per l'arrivo del difensore, mettendo sul piatto un'operazione finanziaria di primissimo piano, che si aggira intorno alla cifra di 60 milioni di euro.

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Il colpo del Real Madrid

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Piccola beffa per i Blancos

Per il club della capitale spagnola si tratta del terzo colpo di mercato di questa sessione. A Valdebebas sono già arrivati Konaté e Dumfries : il primo a parametro zero dal Liverpool, il secondo tramite la clausola da 20 milioni, versati nelle casse dell'Inter. Con l'acquisto di Cucurella, ilraggiunge un duplice obiettivo: da una parte rinforza in modo sostanziale la propria rosa titolare, dall'altra mette a segno una clamorosa e inaspettata beffa ai danni delle due più grandi storiche rivali, ovvero l'e ilEntrambe le società, infatti, si erano mostrate fortemente interessate ad assicurarsi il giocatore.Ciononostante, da questo importantescaturisce una curiosa conseguenza finanziaria: ora Perez dovrà pagare Laporta. Grazie aie airigidamente previsti dai, ilincasserà infatti una cifra pari a poco più diderivante da questa specifica operazione.

VILLARREAL, SPAGNA - 21 DICEMBRE: Joan Laporta, presidente dell'FC Barcelona, osserva dagli spalti prima della partita di LaLiga EA Sports tra Villarreal CF e FC Barcelona all'Estadio de la Ceramica il 21 dicembre 2025 a Villarreal, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Sicuramente si tratta di una cifra marginale, ma che rappresenta comunque un prezioso e del tutto inaspettato tesoretto per le casse del club. Un importo, insomma, formato da soldi che risultano essere ancora più graditi all'ambiente catalano, proprio perché provenienti in maniera diretta dalle casse del loro più grande rivale sportivo.

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