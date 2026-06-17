Il Real Madrid ha acquistato Cucurella: 1 milione anche al Barcellona, che aveva i diritti sulla formazione del giocatore
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Marc Cucurella è diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Real Madrid. Negli scorsi giorni, la dirigenza dei Blancos ha formalizzato con successo l'acquisto del terzino sinistro, già punto fermo della nazionale spagnola. Il club di Madrid ha deciso di accellerare le pratiche per l'arrivo del difensore, mettendo sul piatto un'operazione finanziaria di primissimo piano, che si aggira intorno alla cifra di 60 milioni di euro.
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Il colpo del Real MadridPer il club della capitale spagnola si tratta del terzo colpo di mercato di questa sessione. A Valdebebas sono già arrivati Konaté e Dumfries: il primo a parametro zero dal Liverpool, il secondo tramite la clausola da 20 milioni, versati nelle casse dell'Inter. Con l'acquisto di Cucurella, il Real Madrid raggiunge un duplice obiettivo: da una parte rinforza in modo sostanziale la propria rosa titolare, dall'altra mette a segno una clamorosa e inaspettata beffa ai danni delle due più grandi storiche rivali, ovvero l'Atlético Madrid e il Barcellona.
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Piccola beffa per i BlancosCiononostante, da questo importante trasferimento scaturisce una curiosa conseguenza finanziaria: ora Perez dovrà pagare Laporta. Grazie ai meccanismi di solidarietà e ai diritti di formazione rigidamente previsti dai regolamenti FIFA, il Barcellona incasserà infatti una cifra pari a poco più di 1 milione di euro derivante da questa specifica operazione.
Sicuramente si tratta di una cifra marginale, ma che rappresenta comunque un prezioso e del tutto inaspettato tesoretto per le casse del club. Un importo, insomma, formato da soldi che risultano essere ancora più graditi all'ambiente catalano, proprio perché provenienti in maniera diretta dalle casse del loro più grande rivale sportivo.
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