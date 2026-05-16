Nel calcio europeo esistono club che comprano campioni e altri che li costruiscono. Il Genk appartiene alla seconda categoria, forse alla più rara: quella delle società capaci di trasformare adolescenti sconosciuti in stelle mondiali. Da Kevin De Bruyne a Thibaut Courtois, passando per Leandro Trossard, il club belga continua a produrre talenti con una continuità impressionante. Non si tratta di un caso isolato, ma del simbolo di un sistema che in Belgio funziona meglio che altrove: scouting capillare, formazione moderna e un mercato costruito per valorizzare i giovani prima ancora di venderli.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Il laboratorio Genk

La città di Genk non è una metropoli del calcio. Ex centro industriale del, ha meno di centomila abitanti. Eppure il suo settore giovanile è diventato un modello osservato in tutta Europa. La “” è oggi considerata una delle migliori accademie del continente. La filosofia del club è semplice: sviluppare calciatori pronti per la prima squadra e, successivamente, per il grande calcio europeo. Non conta soltanto vincere nei campionati giovanili, ma creare giocatori completi dal punto di vista tecnico, tattico e mentale. Gli allenatori lavorano molto sulla polivalenza. I ragazzi vengono spesso schierati in ruoli diversi per migliorare lettura del gioco e adattabilità. Nel vivaio del Genk, infatti, la crescita individuale viene prima del risultato immediato.

GENK, BELGIO - 07 APRILE: Kevin De Bruyne di Genk guarda durante la partita della Jupiler League tra KRC Genk e KAA Gent alla Cristal Arena il 7 aprile 2012 a Genk, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Lo scouting: cercare il talento prima degli altri

Konstantinos Karetsas, il gioiello ricercato da tutta Europa

Caricamento post Instagram...

La nuova generazione: non solo Karetsas

Uno dei segreti del Belgio è la. Il Genk osserva costantemente campionati locali, scuole calcio e tornei giovanili attraverso una struttura molto ampia di osservatori e allenatori affiliati. La regione fiamminga, crocevia di culture e immigrazione, offre un bacino enorme di giovani talenti. Il club lavora anche con programmi di “”, che permettono di monitorare e seguire i prospetti migliori già in età molto giovane. La strategia non riguarda soltanto il Belgio. Negli ultimi anni il Genk ha costruito una rete internazionale capace di individuare giocatori sottovalutati in. È così che il club ha scoperto profili poi esplosi in Europa, trasformando scouting e sviluppo in unSe oggi c’è un volto che rappresenta il futuro del, quello è. Classe, mancino, greco ma con cittadinanza belga e, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.creativo, rapido nello stretto e dotato di grande visione di gioco, Karetsas è il prodotto perfetto della scuola belga: tecnica, personalità e capacità di decidere le partite. Dopo una breve esperienza all’, il club lo ha riportato “a casa”, convinto di avere tra le mani un prospetto speciale.Negli ultimi mesi il suo salto di qualità è stato evidente. Con il Genk ha già mostrato continuità tra campionato ed, accumulando assist e prestazioni decisive nonostante la giovane età. Il club gli ha, blindandolo davanti all’interesse delle grandi d’Europa. Attorno a lui cresce un entusiasmo enorme. In Belgio molti lo considerano il prossimo grande fantasista del Paese, mentre all’estero viene già accostato a club diLa forza del, però, è che il sistema non dipende mai da un solo giocatore. Dietroc’è già una nuova ondata di prospetti pronti a emergere. Uno dei nomi più seguiti è, attaccante classeche si è messo in mostra con ildurante ilin. Il club ha recentemente deciso di prolungare il suo contratto, confermando quanto creda nella sua crescita.

Ali Camara di Jong Genk e Bas Van Den Eynden di Beerschot fotografati in azione durante una partita di calcio tra Beerschot VA e Jong Genk, venerdì 06 marzo 2026 ad Anversa, il giorno 28 della seconda divisione 'Challenger Pro League' 1B 2025-2026 del campionato belga. FOTO BELGA TOM GOYVAERTS (Foto di Tom Goyvaerts / BELGA MAG / Belga / AFP via Getty Images)

Grande attenzione anche per il reparto portieri. Mike Penders, cresciuto nell’accademia del Genk, è considerato uno dei migliori giovani estremi difensori d’Europa. Le sue qualità hanno attirato l’interesse internazionale già in età adolescenziale, tanto che molti osservatori lo vedono come l’erede naturale della tradizione inaugurata da Courtois.

Il portiere del Genk Mike Penders nella foto durante una partita di calcio tra KRC Genk e RSC Anderlecht, domenica 25 maggio 2025 a Genk, il giorno 10 (su 10) dei play-off dei campioni della prima divisione 2024-2025 "Jupiler Pro League" del campionato belga. FOTO DI BELGA JILL DELSAUX (Foto di JILL DELSAUX / BELGA MAG / Belga via AFP) (Foto di JILL DELSAUX/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Ma il vivaio del Genk continua a produrre talento in ogni reparto. Le squadre Under 15 e Under 18 dominano regolarmente i campionati nazionali, segnale di una struttura che riesce a mantenere standard altissimi anno dopo anno. L’obiettivo non è soltanto vincere titoli giovanili, ma preparare giocatori pronti per il professionismo.

Genk, un modello economico perfetto

Ilnon può competere economicamente con. Per questo ha trasformato il talento in business. Il ciclo è ormai consolidato: scouting precoce, crescita interna, valorizzazione in prima squadra e cessione milionaria. Negli ultimi anni il club ha incassato cifre enormi grazie alle vendite dei propri talenti, reinvestendo poi parte dei ricavi nel vivaio e nelle strutture. Questo permette alla società di restaresenza perdere

La forza del modello sta proprio nell’equilibrio tra sostenibilità economica e coraggio sportivo. Il Genk accetta il rischio di schierare sedicenni e diciassettenni perché sa che solo così può continuare ad alimentare il proprio sistema.

Il futuro è già iniziato

Mentre i grandi club europei guardano al presente, ilguarda sempre al prossimo talento. È questa la vera forza del Belgio calcistico : non vivere di una singola generazione, ma aver costruito unin cui il talento emerge in modo continuo. E finché club come il Genk continueranno a investire nella formazione prima che nel marketing, il prossimo grande campione europeo probabilmente parlerà ancora belga.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365