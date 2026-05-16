Dalle reti di scouting ai gioielli dell’accademia: il modello del club fiammingo che continua a lanciare giovani destinati al grande calcio europeo.
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Nel calcio europeo esistono club che comprano campioni e altri che li costruiscono. Il Genk appartiene alla seconda categoria, forse alla più rara: quella delle società capaci di trasformare adolescenti sconosciuti in stelle mondiali. Da Kevin De Bruyne a Thibaut Courtois, passando per Leandro Trossard, il club belga continua a produrre talenti con una continuità impressionante. Non si tratta di un caso isolato, ma del simbolo di un sistema che in Belgio funziona meglio che altrove: scouting capillare, formazione moderna e un mercato costruito per valorizzare i giovani prima ancora di venderli.
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Il laboratorio GenkLa città di Genk non è una metropoli del calcio. Ex centro industriale del Limburgo belga, ha meno di centomila abitanti. Eppure il suo settore giovanile è diventato un modello osservato in tutta Europa. La “Jos Vaessen Talent Academy” è oggi considerata una delle migliori accademie del continente. La filosofia del club è semplice: sviluppare calciatori pronti per la prima squadra e, successivamente, per il grande calcio europeo. Non conta soltanto vincere nei campionati giovanili, ma creare giocatori completi dal punto di vista tecnico, tattico e mentale. Gli allenatori lavorano molto sulla polivalenza. I ragazzi vengono spesso schierati in ruoli diversi per migliorare lettura del gioco e adattabilità. Nel vivaio del Genk, infatti, la crescita individuale viene prima del risultato immediato.
Lo scouting: cercare il talento prima degli altriUno dei segreti del Belgio è la rete di scouting. Il Genk osserva costantemente campionati locali, scuole calcio e tornei giovanili attraverso una struttura molto ampia di osservatori e allenatori affiliati. La regione fiamminga, crocevia di culture e immigrazione, offre un bacino enorme di giovani talenti. Il club lavora anche con programmi di “Talent ID”, che permettono di monitorare e seguire i prospetti migliori già in età molto giovane. La strategia non riguarda soltanto il Belgio. Negli ultimi anni il Genk ha costruito una rete internazionale capace di individuare giocatori sottovalutati in Scandinavia, Africa e Balcani. È così che il club ha scoperto profili poi esplosi in Europa, trasformando scouting e sviluppo in un modello economico sostenibile.
Konstantinos Karetsas, il gioiello ricercato da tutta EuropaSe oggi c’è un volto che rappresenta il futuro del Genk, quello è Konstantinos Karetsas. Classe 2007, mancino, greco ma con cittadinanza belga e nato proprio a Genk, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Trequartista creativo, rapido nello stretto e dotato di grande visione di gioco, Karetsas è il prodotto perfetto della scuola belga: tecnica, personalità e capacità di decidere le partite. Dopo una breve esperienza all’Anderlecht, il club lo ha riportato “a casa”, convinto di avere tra le mani un prospetto speciale.
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La nuova generazione: non solo KaretsasLa forza del Genk, però, è che il sistema non dipende mai da un solo giocatore. Dietro Karetsas c’è già una nuova ondata di prospetti pronti a emergere. Uno dei nomi più seguiti è Ali Camara, attaccante classe 2008 che si è messo in mostra con il Belgio Under 17 durante il Mondiale U17 in Qatar. Il club ha recentemente deciso di prolungare il suo contratto, confermando quanto creda nella sua crescita.
Grande attenzione anche per il reparto portieri. Mike Penders, cresciuto nell’accademia del Genk, è considerato uno dei migliori giovani estremi difensori d’Europa. Le sue qualità hanno attirato l’interesse internazionale già in età adolescenziale, tanto che molti osservatori lo vedono come l’erede naturale della tradizione inaugurata da Courtois.
Ma il vivaio del Genk continua a produrre talento in ogni reparto. Le squadre Under 15 e Under 18 dominano regolarmente i campionati nazionali, segnale di una struttura che riesce a mantenere standard altissimi anno dopo anno. L’obiettivo non è soltanto vincere titoli giovanili, ma preparare giocatori pronti per il professionismo.
Genk, un modello economico perfettoIl Genk non può competere economicamente con Premier League o Liga. Per questo ha trasformato il talento in business. Il ciclo è ormai consolidato: scouting precoce, crescita interna, valorizzazione in prima squadra e cessione milionaria. Negli ultimi anni il club ha incassato cifre enormi grazie alle vendite dei propri talenti, reinvestendo poi parte dei ricavi nel vivaio e nelle strutture. Questo permette alla società di restare competitiva senza perdere identità.
La forza del modello sta proprio nell’equilibrio tra sostenibilità economica e coraggio sportivo. Il Genk accetta il rischio di schierare sedicenni e diciassettenni perché sa che solo così può continuare ad alimentare il proprio sistema.
Il futuro è già iniziatoMentre i grandi club europei guardano al presente, il Genk guarda sempre al prossimo talento. È questa la vera forza del Belgio calcistico: non vivere di una singola generazione, ma aver costruito un ecosistema in cui il talento emerge in modo continuo. E finché club come il Genk continueranno a investire nella formazione prima che nel marketing, il prossimo grande campione europeo probabilmente parlerà ancora belga.
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