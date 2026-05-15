Lo Standard Liegi si prepara a riaffrontare il Genk in una sfida che sembra già scritta dalla geografia umana. Il match, in programma sabato 16 maggio alle 18.15, non è che l'ultimo capitolo di un confronto che attraversa lingue, identità regionali e trasformazioni economiche del Belgio contemporaneo. Non è un classico nazionale come Anderlecht-Standard e non ha la ferocia campanilistica di una stracittadina: come due rette parallele, destinate a non incontrarsi mai, Standard-Genk racconta il dissidio tra la Vallonia industriale e francofona e il Limburgo fiammingo e multiculturale.

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Liegi e lo Standard: il cuore operaio della Vallonia

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Liegi, casa dello Standard, è una città che porta ancora addosso i segni del proprio passato industriale. Attraversata da miniere, altiforni e quartieri operai cresciuti lungo le rive della Mosa, è stata a lungo. Fondato nel 1898, lo Standard è diventato rapidamente l'espressione di questa identità popolare e combattiva nello sport. I suoi tifosi vengono chiamati, i rossi: un richiamo ai, certo, ma anche alladella città.

Lo stadio, intitolato a Maurice Dufrasne, quinto presidente del club, sorge in una ex zona industriale sul lungofiume, e anche oggi, nonostante la crisi del settore che ha colpito il Paese dagli anni Settanta in poi, la sua atmosfera è rimasta intatta. Ancora oggi, il club rappresenta una città orgogliosa, spesso percepita come ribelle rispetto ai centri di potere politico e finanziario belga.

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Genk, le miniere e l'identità culturale del Limburgo

Nell'altra metà campo c'è il, unae per molti aspetti speculare. Genk non ha il retaggio storico di Liegi, è una città moderna che si è sviluppata principalmente nel Novecento insieme alIl clublegate alle comunità minerarie locali, il Waterschei Thor e il Winterslag. Anche qui, siamo di fronte a un club che affonda le proprie radici nel settore industriale, ma in un contesto radicalmente diverso.

Se Liegi è storicamente francofona e vallone, Genk appartiene alle Fiandre, la parte fiamminga del Belgio. Qui l'industria mineraria ha catalizzato ondate migratorie provenienti dai Balcani, dalla Grecia, dalla Turchia, dal Marocco e anche dall'Italia, modificando il tessuto sociale e rendendo la città una delle più multiculturali del Paese. Il suo club, non a caso, è considerata un modello di modernità, che negli anni ha avuto tra i suoi giocatori simbolo profili provenienti da contesti molto diversi. Dove lo standard può giocarsi la carta del fascino ruvido delle origini, il Genk punta sulla programmazione a lungo termine e sullo scouting internazionale: Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois e Leandro Trossard vengono proprio dal vivaio biancoblù.

Vista generale dell'interno dello stadio prima della partita del Gruppo H di UEFA Europa League tra KRC Genk e West Ham United alla Luminus Arena il 4 novembre 2021. (Foto di Frederic Scheidemann/Getty Images)

Standard-Genk: tifo e simboli

non è una rivalità tradizionale o scontata, ma è una sfida tra due società moderne e le loro soluzioni per interpretare il territorio. Lo Standard continua a incarnare, Genk rappresenta invece una, ma comunque capace di reinventarsi. Negli ultimi vent'anni, entrambe si sono spesso ritrovate a competere per le posizioni alte della Pro League, per un posto in Europa e per giocatori importanti, offrendo un'alternativa credibile, e spesso più popolare, a club storici come Anderlecht e Brugge.

Anche il tifo riflette queste similitudini e differenze. Quello dello Standard è considerato tra i più caldi del Belgio, con una cultura ultras molto radicata; Genk ha un'identità meno tribale ma estremamente sentita e legata alla partecipazione comunitaria. In entrambi i casi, però, il calcio diventa uno spazio attraverso cui riaffermare un'identità collettiva: tanto Genk quanto Liegi sono due città cresciute attorno alla fatica dell'industria, due periferie, in fondo, che offrono la loro soluzione per "essere viste".

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