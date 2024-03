Da Genk a Los Angeles: Paintsil, un gol e due assist nel derby californiano

L'esterno ghanese Joseph Paintsil ha segnato il suo gol d'esordio nella Major League Soccer nella vittoria in trasferta degli LA Galaxy per 3-1 sui San Jose Earthquakes. Paintsil, recentemente acquisito dai belgi del Genk, ha messo in mostra il suo talento alla seconda apparizione con i LA Galaxy da quando è entrato nel club a febbraio.

Non contento, Paintsil ha fatto l'assist per Dejan Joveljic, che con calma ha concluso da dentro l'area per raddoppiare il vantaggio dei LA Galaxy sul 2-0, lasciando i San Jose Earthquakes sempre più indietro. Sempre Paintsil ha fornito nella ripresa l'assist anche a Riqui Puig, per il terzo gol dei Galaxy.