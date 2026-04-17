Charleroi-Standard Liegi, “Zebri” vs “Reds”: una rivalità cromatica e sociale

Il derby tra Sporting Charleroi e Standard Liegi è una sfida tra identità: Zebri contro Reds, tra industria, tifo acceso e rivalità sociale nel cuore della Vallonia

Silvia Cannas Simontacchi 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 15:02)

Tempo di Derby Vallone: sabato 18 aprile alle 18.15 è di scena Charleroi-Standard Liegi, una delle rivalità più infuocate del calcio belga. Esplosa come una molotov nella stagione 1968-69, l'antipatia tra i due club non è mai stata soltanto una questione di forma o di classifica, ma un confronto tra due identità urbane e sociali distinte. Da una parte, Charleroi: città con un passato industriale e minerario, che proietta nei suoi "Zebri" i propri valori, legati a resilienza e appartenenza; dall'altra, Liegi: elegante e vivace "città dai cento campanili", di cui lo Standard incarna perfettamente le ambizioni sportive.

A dividerle, solo 100 chilometri e la presenza sempre più esigua di club valloni in prima divisione. In questo contesto, il derby diventa una lente attraverso cui leggere la Vallonia, con le sue gerarchie e i suoi dissapori.

Charleroi-Standard Liegi: bianco e nero contro rosso —

A rendere la rivalità immediata è anche il contrasto cromatico: il bianco e nero dei "Zebri" contro il rosso dei "Reds". A Charleroi, fondata nel 1966 e sviluppatasi tra Ottocento e Novecento come uno dei principali poli industriali europei, i segni di un passato legato al carbone sono ben visibili quanto il legame tra squadra e territorio, con gli adesivi e i murales degli Storm Ultras che segnano il centro cittadino. A Liegi, invece, città di origine medievale e crocevia culturale e linguistico con una squadra fondata dagli studenti del Collège Saint-Servais, il calcio si vive in modo intenso e partecipato, ma i suoi spazi rimangono per lo più circoscritti allo Stade Maurice Dufrasne.

Quando due realtà così diverse si trovano faccia a faccia, non è mai un incontro pacifico. Lo sfottò, parte integrante di una sana rivalità, viene spesso spinto all'eccesso, come testimoniano le numerose trasferte blindate, i daspo e soprattutto un episodio dell'aprile 2023, quando alcuni tifosi del Charleroi si presentarono sulle gradinate travestiti da disinfestatori, per poi dilettarsi in un lancio di topi morti dipinti di bianco e rosso, mentre veniva srotolato uno striscione che definiva i padroni di casa "ratti", insulto preso in prestito dalle frange più violente della tifoseria del PSG.

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Una rivalità che va oltre il campo Così vicine, eppure così irrimediabilmente lontane, Charleroi e Liegi condividono in realtà una storia molto simile, fatta di industria, lavoro e trasformazioni sociali. Due pesci grossi, però, non vivono bene nello stesso acquario e il calcio vallone è troppo stretto per le ambizioni di entrambe. La rivalità calcistica vive di questa tensione, alimentata da tifoserie radicate nella cultura dei "siders", un modello a metà tra hooliganismo e tifo ultras, influenzato anche dall'esperienza italiana.

Coreografie, cortei che partono dal centro e arrivano fino allo stadio e cori trasformano ogni derby in un evento totalizzante, che coinvolge l'intera comunità. E se gli episodi violenti mostrano una tensione sempre sul punto di tracimare, allo stesso tempo testimoniano la profondità del legame tra calcio e territorio. Un rapporto spesso complicato e contraddittorio, come del resto è sempre la realtà.