Derby vallone, tifosi contingentati: trasferta a Liegi, numero chiuso da Charleroi

Alla vigilia del derby vallone, lo Sporting Charleroi ha preso una decisione importante. Questo per evitare che i tifosi si eccitino in maniera eccessiva...

"Abbiamo deciso di limitare la nostra presenza allo stadio Sclessin di Liegi a 600 tifosi e 12 autobus", si legge in un comunicato stampa. "È un modo per premiare i nostri club di tifosi, che ci seguono ogni settimana, e per mantenere un gruppo ristretto di tifosi omogeneo, tutti identificati e consapevoli che il loro comportamento dovrà limitarsi al tifo per i nostri colori".