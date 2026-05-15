Tanta Serie A nei convocati del Belgio di Rudi Garcia per il Mondiale 2026, con Alexis Saelemaekers e Koni De Winter per il Milan, Charles De Ketelaere per l'Atalanta e Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku per il Napoli. Un po' a sorpresa la chiamata del centravanti partenopeo, reduce da una stagione tormentata dagli infortuni con anche rapporti non proprio idilliaci con il club. Pesa e fa rumore, invece, l'assenza di Lois Openda, la cui stagione a tratti disastrosa ha avuto un impatto cruciale sulla bocciatura del CT Garcia.

ROMA, ITALIA - 10 OTTOBRE: Lois Openda durante la gara di Nations League 24/25 tra Belgio e Italia allo Stadio Olimpico. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Openda, la bocciatura del Belgio e della Juventus

L'assenza del centravanti belga è il simbolo di una stagione che non ha mai preso realmente quota. Arrivato allala scorsa estate con aspettative elevate e un esborso economico piuttosto elevato, dopo le ottime annate al Lipsia, Openda non è mai riuscito a tagliarsi un ruolo centrale nel progetto bianconero, né conprima, né tantomeno conpoi. I numeri raccontano di una stagionesotto tutti i punti di vista, con appenacomplessive e meno di mille minuti giocati in tutte le competizioni. Un rendimento ovviamente del tuttoper un giocatore acquistato per aumentare il peso offensivo con la sua rapidità e notevole bagaglio tecnico.

Il cambio allenatore nel bel mezzo della stagione e i conseguenti cambi tattici possono aver inciso molto sul rendimento e anche sulla testa del giocatore, ma anche con i vari infortuni che hanno tenuto fuori dai giochi Dusan Vlahovic per diversi mesi, Openda non è riuscito a cogliere l'occasione per ritagliarsi il suo spazio, scivolando sempre più in fondo nelle gerarchie, finendo quasi ai margini delle rotazioni. Una situazione che ha inevitabilmente influito anche sulle valutazioni dello stesso Rudi Garcia.

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La scelta di Garcia

Rudi Garcia ha perciò voluto puntare su giocatori maggiormente in forma e su un gruppo più dinamico, scegliendo di affidarsi alla qualità di elementi come. Una decisione forte, ma coerente con quanto mostrato nell'ultima stagione dai singoli.

L'esclusione di Openda rappresenta quindi più di una semplice sorpresa, è il segnale di quanto il percorso alla Juventus abbia inciso negativamente anche sul suo status internazionale. Solo un eventuale rilancio lontano da Torino potrebbero riaprire le porte alla Nazionale Belga, in vista delle prossime competizioni.