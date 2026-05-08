Il Friburgo rimonta e vola in finale di Europa League: invasione di campo e festa all'Europa Park

Il futuro di Jonathan David e Lois Openda potrebbe presto essere lontano dalla Juventus già nella prossima estate. I due attaccanti, arrivati durante la precedente finestra di calciomercato estiva per rinforzare il reparto offensivo bianconero, non hanno reso come dirigenza e tifosi si aspettavano, finendo nuovamente al centro di alcune riflessioni di mercato che potrebbero portare a una separazione anticipata.

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Essa é lista de dispensa do treinador Luciano Spalletti para a Juventus:



- Perin

- Joao Mario

- Gatti

- Cabal

- Cambiaso

- Koopmeiners

- Adzic

- Zhegrova

- David

- Openda

- Milik



[🗞️ @NicoSchira 🌗] pic.twitter.com/UTayIxkajh — Central do Italiano 🇮🇹🇧🇷 (@Centraldaitalia) April 30, 2026

Flop David e Openda

Secondo Tuttomercatoweb.com, siachepotrebbero lasciareal termine della stagione. Il club bianconero sta, infatti, valutando diverse opzioni per cercare di risolvere uno dei grandi problemi di questa stagione, l'attacco, e alla luce del rendimento dei due giocatori arrivati da, immaginare un addio diin estate non è affatto un'utopia.

TORINO, ITALIA - 10 DICEMBRE: Jonathan David della Juventus festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra con i compagni Kenan Yildiz, Francisco Conceicao e Lois Openda durante la partita della sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Juventus e Pafos FC allo Juventus Stadium il 10 dicembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Nonostante i 45 milioni per il belga (tra prestito e obbligo di riscatto) e i 12,5 milioni per il canadese (arrivato sì a parametro zero, ma con 12,5 milioni di commissioni), Openda e David non hanno convinto il popolo bianconero al tramonto della stagione. Appena due gol per l'ex Lipsia (bottino che si riduce a uno in Serie A) e soltanto otto reti per l'ex Lille e Gent (di cui sei in campionato). Un complessivo di 7 gol nella massima serie del calcio italiano per i due attaccanti bianconeri, atterrati a Torino con l'intenzione di vivere una stagione da protagonisti e rapidamente finiti ai margini del progetto dopo appena un anno.

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Le riflessioni in casa Juventus

Il rendimento diha dato da pensare ae alla dirigenza bianconera. In attesa di preparare la prossima stagione, allaè iniziato il brainstorming di idee che porterebbe alla risoluzione del problema offensivo della Juventus . Insieme alla questione David-Openda, si è inserita anche la partita per il rinnovo del contratto di, una vicenda che apre le porte a diversi scenari.

Sempre secondo Tuttomercatoweb.com, la Vecchia Signora, infatti, starebbe pensando di rinnovare l'attaccante serbo così da non spendere tutto il proprio budget per l'arrivo di altri centravanti, tuttavia, le richieste di Vlahovic non facilitano certamente la decisione della società.

Quanto a Openda, se dovesse partire è probabile che lo faccia soltanto in prestito con diritto di riscatto poiché pensare di venderlo senza fare minusvalenze sarebbe davvero complicato da immaginare. Su David, invece, lo scenario (in caso di addio) sarebbe meno grave del previsto. Il classe 2000, arrivato a parametro zero, produrrà soltanto plusvalenze in caso di trasferimento e, di conseguenza, la Juventus potrebbe pensare di lasciarlo partire.

Insomma, gli elementi per assistere ad una vera telenovela estiva ci sono tutti. Sotto la Mole, però, i tifosi bianconeri incrociano le dita per il futuro, sperando che alla fine del film vincano o, per meglio dire, restino soltanto i "buoni".

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