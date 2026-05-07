Wojciech Szczesny, intervistato da Prezglad Sportowy, scherza sulle voci che danno il suo compagno di squadra, e di nazionale, Robert Lewandowski in partenza dal Barcellona e vicino ad un trasferimento alla Juventus. "Gli consiglio di ritirarsi. Perché poi possono accadere le cose migliori".

MADRID, SPAGNA - 4 APRILE: Robert Lewandowski del FC Barcelona festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico de Madrid e FC Barcelona al Riyadh Air Metropolitano il 4 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

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Il polacco in partenza dal Barcellona?

Non vi è ancora nulla di confermato, ma appare sempre più probabile che il centravanti polacco possa lasciare il Barcellona. L'ex attaccante del Borussia Dortmund dell'era Klopp vesta la maglia blaugrana dal 2022. In quell'anno, infatti, chiuse la sua esperienza, iniziata nel 2014, al Bayern Monaco . Adesso, arrivato a 37 anni, sembra pronto per trasferirsi verso nuovi lidi e nuove sfide. Sono vari i club interessati, ma comprarlo non sarà facile. Il suo contratto scade a fine giugno, e quindi, uscirebbe a parametro zero dal Barca: non tutti, però, possono permettersi l'elevato ingaggio che chiede.

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Szczesny: "Lewandowski alla Juventus? Gli consiglio di ritirarsi"

Tra le squadre sulle sue tracce ci sono anche due italiane: il Milan e la Juventus. Suo compagno di squadra al Barcellona e nella nazionale polacca, Wojciech Szczesny, è stato il portiere titolare della Vecchia Signora dal 2017 al 2024. E ha voluto commentare i rumors di mercato sul possibile trasferimento del connazionale a Torino: "Se ho consigliato a Lewandowski di andare alla Juve? Io gli consiglio di ritirarsi, perché poi possono succedere le cose migliori".

Il riferimento del portiere è alla sua carriera. Nel 2024 il club bianconero scelse di affidare il ruolo dell'estremo difensore a Di Gregorio e il contratto di Szczesny terminò. Il portiere polacco, che ha giocato anche per Roma e Arsenal, decise quindi di ritirarsi dal calcio giocato. La sua fu una decisione di breve durata. Pochi mesi dopo, infatti, arrivò la chiamata del Barcellona, quasi a sorpresa. Il classe 1990, decisamente tentato dall'avventura, accettò la proposta e riprese i guantoni da poco appesi al chiodo.

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