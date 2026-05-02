Sancho, il futuro potrebbe essere ancora in Germania. Il 26enne non riesce più a trovare la scintilla. Gli ultimi anni sono stati in calando. prestazioni al di sotto delle aspettative ma soprattutto pochi gol. Considerato come uno dei talenti più emergenti del calcio inglese, ora si ritrova a vagare senza meta. Tanti prestiti in giro per la Premier: prima il Chelsea, ora l'Aston Villa. Lo United - proprietaria del cartellino - non intende tenerlo. Quando tornerà dal prestito con i Villans, sarà venduto al migliore offerente. Ed è qui, che l'ipotesi Dortmund, come riporta il quotidiano tedesco Bild, torna prepotente nella testa del giocatore. Sancho vorrebbe tornare lì, dove ha mostrato il suo talento. E i gialloblù, potrebbero farci più di un pensiero. Nello spogliatoio c'è già chi fa da sponsor per questo ritorno.

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Der Traum von einer Rückkehr von #Sancho zum #BVB könnte für die Fans ein schnelles Ende finden. Der Grund: eine spezielle Klausel in seinem Vertrag.https://t.co/X2wJikVyBu — Buzz09 (@buzz09app) May 1, 2026

Dortmund-Sancho, ritorno possibile in estate: cresce la fiducia interna

L’ipotesi di un ritorno dell’esterno inglese in Germania, al, sta prendendo sempre più quota, con il club giallonero che sta valutando internamente la fattibilità dell’operazione in vista della prossima estate. A spingere in questa direzione non c’è soltanto la dirigenza, ma anche parte dello spogliatoio. Il portiereha espresso parole chiare sul possibile rientro di Sancho, ricordando positivamente la sua ultima esperienza a: "Quando è tornato, la sua presenza è stata una vera risorsa, anche se i numeri non erano quelli della prima avventura. Sarebbe bello rivederlo qui con lo stesso atteggiamento".

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Sancho, arrivato al Manchester United nel 2021 per circa 85 milioni di euro, aveva già fatto ritorno al Dortmund in prestito nella seconda parte della stagione 2023/24, ritrovando continuità e fiducia. Ora, con il contratto in scadenza, si potrebbe aprire uno scenario ancora più interessante: quello di un trasferimento a parametro zero. Anche la dirigenza non nasconde l’apprezzamento. Il direttore sportivo Ole Book ha sottolineato: "Sancho è un giocatore di grande talento, che ha lasciato un segno importante a Dortmund grazie alla sua qualità tecnica e alla sua creatività". Il dossier resta aperto, ma una cosa è certa: al Borussia Dortmund cresce la convinzione che un nuovo capitolo con Sancho sia possibile.

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