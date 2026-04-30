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Sfida delicata in Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund: padroni di casa a caccia di punti per chiudere il discorso salvezza dopo una serie infinita di pareggi, gli ospiti, invece, arrivano lanciati dopo il 4-0 rifilato al Friburgo e vogliono consolidare la seconda piazza e di conseguenza la qualificazione alla prossima Champions League. Guarda ora Gladbach-Dortmund GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui GladbachIl Gladbach si presenta dopo lo 0-0 contro il Wolfsburg, un risultato che fotografa bene il momento della squadra di Polanski: solida a tratti, ma poco incisiva negli ultimi metri. I quattro pareggi nelle ultime cinque partite hanno avvicinato l’obiettivo salvezza, senza però chiuderlo definitivamente.
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Qui DortmundIl Dortmund, al contrario, arriva con entusiasmo dopo il netto 4-0 sul Friburgo, una gara chiusa già nel primo tempo e che ha dato risposte importanti dopo settimane meno brillanti. La squadra di Kovac è vicinissima a blindare la zona Champions e vuole consolidare il secondo posto, puntando su un attacco in fiducia guidato da Guirassy, già decisivo di recente. Anche i precedenti sorridono ai gialloneri, imbattuti da sei sfide contro il Gladbach.
Gladbach-Dortmund, probabili formazioniBorussia Mönchengladbach (3-5-2): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz (c), Engelhardt, Stoger, Ullrich; Honorat, Tabakovic.
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck (c), Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Beier; Chukwuemeka, Inacio; Guirassy.
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