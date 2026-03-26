L'ex calciatore giallonero, oggi al Los Angeles Galaxy, vede di buon occhio un possibile ritorno in Bundesliga dell'inglese

Jacopo del Monaco 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 10:17)

Tra i tanti compagni di squadra che Marco Reus ha avuto nel corso della sua carriera figura anche Jadon Sancho. I due, infatti, hanno giocato insieme in Germania con la maglia del Borussia Dortmund dal 2017 al 2021 e, in seguito, nella seconda parte della stagione 2023/2024. Da cinque stagioni, l'inglese è di proprietà del Manchester United dove, però, non ha espresso tutto il suo potenziale così com'è avvenuto in Bundesliga. Vedendo il suo ex compagno di squadra in difficoltà, Reus ha voluto dargli un consiglio e ne ha parlato nel corso di una recente intervista.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

Reus da un consiglio a Sancho: "Deve andare in un posto dove può sentirsi a casa" — In un'intervista per il quotidiano tedesco Bild, l'ex capitano del Borussia Dortmund che oggi veste la maglia dei Los Angeles Galaxy in MLS ha voluto dare un consiglio a Sancho. Secondo diverse voci di mercato, infatti, si parla di un suo possibile ritorno in giallonero e, quindi, si tratterebbe del terzo capitolo della sua carriera con la squadra tedesca. Reus, durante l'intervista, ha parlato così dell'inglese nato nel 2000: "Gli posso consigliare di guardarsi intorno e capire dove può sentirsi a casa per tornare al massimo. Se ciò dovesse portare ad un ritorno a Dortmund, sarebbe positivo per entrambe le parti. Lui è uno di quei giocatori che sanno scegliere il momento giusto per passare la palla ai compagni".

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Dopo aver salutato il Borussia Dortmund, Sancho ha firmato per il Manchester United. Tuttavia, in Inghilterra non ha mai espresso tutto il suo repertorio così com'è successo in Germania. Nel gennaio 2024, il classe 2000 ha fatto ritorno in giallonero in prestito. Anche la scorsa stagione e per quella in corso, i Red Devils hanno deciso di girarlo in prestito prima al Chelsea ed ora all'Aston Villa. Per la prossima sessione estiva di calciomercato, lo United avrebbe intenzione di cedere Sancho a titolo definitivo.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.