L'Angolo della Premier League torna puntuale come ogni settimana per narrarvi fatti e misfatti del campionato più bello e affascinante del mondo. La giornata numero 31 di Premier potrebbe davvero essere lo snodo fondamentale della stagione per diverse squadre.
IL FOCUS
L’Angolo della Premier League: crisi Chelsea, il Sunderland vince il Tyne-Wear derby, incubo Tottenham
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Crisi Chelsea, i tifosi chiedono l'esonero di Rosenior
Il Chelsea di Liam Rosenior dopo l'umiliazione e l'eliminazione in Champions League contro il PSG, aveva l'obbligo non fare almeno brutta figura in casa dell'Everton, ma i Blues perdono 3-0 contro i Toffees e scivolano a -6 dalla zona Champions League. A fine partita il manager Rosenior si dirige sotto il settore ospiti affollato dai tifoai del Chelsea, ma i fans del club londinese contestano Rosenior invitandolo ad andarsene. Per l'ex allenatore dello Strasburgo è sicuramente il momento più delicato da quando si è seduto sulla panchina del Chelsea.
Il Sunderland vince il Tyne-Wear derby
Dopo il successo nel Tyne-Wear derby dell'andata il Sunderland fa il bis ed espugna anche St James' Park. I Magpies sciupano il gol del vantaggio, si fanno acciuffare sull'1-1 e poi cadono al 90esimo. Brian Brobbey all'ultimo respiro fa letteralmente impazzire il settore ospiti. I Geordies perdono il secondo derby stagionale, dopo la sconfitta per 7-2 in Champions League in casa del Barcellona. Momento difficile per il Newcastle.
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Incubo Tottenham: punto a punto c0n il West Ham per rimanere in Premier League
Il West Ham perde 2-0 in casa dell'Aston Villa che arrivava da tre sconfitte di fila. Gli Hammers rimangono terz'ultimi a quota 29 punti dopo la sconfitta del Villa Park. La situazione della squadra di East London si complica di molto, soprattutto dopo la vittoria esterna del Nottingham Forest. I Garibaldini vincono infatti 3-0 in casa del Tottenham e si portano a quota 32, a +3 dal West Ham. Gli Spurs invece si avvicinano sempre più al baratro in Premier League, la squadra di Tudor prende tre schiaffi davanti a Londra Nord e rimane a quota 30, con solo un punto di margine sul West Ham. Al momento Hammers e Spurs si giocano la salvezza. Se ce lo avessero racconatato a inizio stagione forse non ci avremmo creduto.
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