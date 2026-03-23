La giornata numero 31 di Premier potrebbe davvero essere lo snodo fondamentale della stagione per diverse squadre: scopriamo quello che è successo da trionfi, sconfitte e colpi di scena.

L'Angolo della Premier League torna puntuale come ogni settimana per narrarvi fatti e misfatti del campionato più bello e affascinante del mondo. La giornata numero 31 di Premier potrebbe davvero essere lo snodo fondamentale della stagione per diverse squadre.

Crisi Chelsea, i tifosi chiedono l'esonero di Rosenior

Il Chelsea di Liam Rosenior dopo l'umiliazione e l'eliminazione in Champions League contro il PSG, aveva l'obbligo non fare almeno brutta figura in casa dell'Everton, ma i Blues perdono 3-0 contro i Toffees e scivolano a -6 dalla zona Champions League. A fine partita il manager Rosenior si dirige sotto il settore ospiti affollato dai tifoai del Chelsea, ma i fans del club londinese contestano Rosenior invitandolo ad andarsene. Per l'ex allenatore dello Strasburgo è sicuramente il momento più delicato da quando si è seduto sulla panchina del Chelsea.