A soli 16 anni, Kai Rooney sta iniziando a costruire un percorso che inevitabilmente richiama quello del padre, leggenda del calcio inglese. Nato a Liverpool nel 2009, Rooney Jr. è un attaccante - principalmente esterno destro - cresciuto proprio nel settore giovanile dello United, lo stesso club che ha consacrato il padre come miglior marcatore della sua storia.
FIGLIO D'ARTE
Due gol in due partite diverse nello stesso giorno: è nata la stellina di Kai Rooney
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Sulle orme di papà Wayne: cresce il talento di Kai Rooney—
Di recente vi abbiamo parlato della sua convocazione nella squadra giovanile superiore a quella della sua età. Kai Rooney, infatti, sta letteralmente bruciando le tappe che potrebbero portarlo a calcare il campo di Old Trafford, quello stesso terreno di gioco che ha reso immortale suo papà Wayne. Quello che fa più clamore però è quanto accaduto negli scorsi giorni, un altro evento che può davvero segnare la nascita di una stella in quel di Manchester.
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Sì perché Kai Rooney, che ormai fa la spola fra una squadra del settore giovanile (la 'sua' Under 16) e un'altra (l'Under 18), si è reso protagonista di una giornata da urlo. Prima, infatti, in appena un tempo il figlio di Wayne ha messo una segna una doppietta con i suoi pari età, poi, ricordiamo il tutto nello stesso giorno, ha fatto la doccia, si è cambiato, ha rimesso la tuta, stavolta dell'Under 18, e ha segnato anche con la squadra più grande. Un giorno, due partite, tre gol: se non sono numeri da stella questi!
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