Il 15enne Kai Rooney brucia le tappe: convocato dallo United per un torneo Under19

Il figlio della leggenda dei Red Devils è pronto ad un grande salto: da quindicenne affronterà un torneo di categoria Under 19

Giorgio Trobbiani 7 agosto - 19:06

Un cognome, un destino: Kai Rooney, figlio della leggenda del calcio inglese Wayne, sta muovendo i suoi passi nel settore giovanile del Manchester United e sarà aggregato, nonostante i soli quindici anni di età, alla squadra Under 19 per un torneo internazionale che i Red Devils affronteranno.

L'Everton nel cuore, ma un sogno allo United: la storia di Kai Rooney — Kai Rooney potrebbe diventare, da qui a pochi anni, uno dei talenti più in mostra del calcio inglese e i presupposti sembrano esserci tutti. Nonostante un cognome pesantissimo sulle spalle, il figlio di Wayne sta bruciando le tappe nel settore giovanile del Manchester United e, proprio con i Red Devils, potrebbe muovere i primi passi anche nel mondo del calcio professionistico. Proprio quell'universo che ha visto brillare papà Wayne, diventato icona e stella del Manchester United e della Nazionale dei Tre Leoni.

Kai, che qualche anno fa ha ammesso il suo tifo per l'Everton, si giocherà infatti le sue carte con compagni di squadra tre anni più grandi di lui al Mladen Ramljak Memorial Tournament.

La competizione, che ha raggiunto la sua ventiduesima edizione, ha visto negli anni brillare stelle che poi hanno conquistato il calcio mondiale come Luka Modric, oggi nuovo faro del centrocampo del Milan dopo una carriera al Real Madrid, ed Eduardo Camavinga, astro nascente proprio dei Blancos. Kai Rooney, dopo prestazioni incredibili in Nord Irlanda sempre con i colori del Manchester United in occasione della Super Cup NI, verrà ora aggregato alla selezione che partirà per la Croazia per affrontare uno dei tornei elité del calcio europeo a livello di settore giovanile. Sarà di nuovo un Toffee a fare la storia del Manchester United?