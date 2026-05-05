Il futuro di Bastoni è in bilico. Il difensore italiano piace a mezza Europa, col Barcellona che guida la caccia: i blaugrana lo vedono come un profilo perfetto per rinforzare la difesa. Ma a farci un pensierino, non c'è solo la squadra di Flick. Infatti, stando a quanto riporta Football Insider, sul centrale dell'Inter, ci avrebbe messo gli occhi anche il Liverpool di Slot. Il suo valore si aggira sui 70 milioni: una cifra che non spaventa i Reds. Bastoni, comunque, è ancora indeciso. Rimanere all'Inter rimane ancora un'opzione valida. Eppure, il caos dopo il rosso a Kalulu e i fischi dei tifosi avversari negli stadi d'Italia, potrebbe portarlo a cambiare aria. Intanto, Liverpool e Barcellona continuano a monitorare la situazione.

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Bastoni e un futuro tutto da scrivere: ora anche il Liverpool si fa sotto

Lanon sarà semplice. Da anni è considerato uno dei top in Europa. Più da braccetto che da centrale in una difesa a due. Quest'anno, però, un calo. Più mentale che fisico. Il casolo ha scosso parecchio. Le prestazioni in campo sono state inferiori agli anni passati. E ora è il momento delle riflessioni.non è più un giocatore alle prime armi: ormai è al pieno della sua maturità. Questo potrebbe essere il periodo migliore per il grande salto: andare alo al Liverpool sarebbe l'occasione della vita. Sia per il livello che per la qualità degli attaccanti avversari. Ma c'è un problema: in Italia sta bene.sta bene.

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E' stato prima perno di Inzaghi, ora di Chivu: il centrale italiano ha vissuto i migliori anni della sua carriera sotto l'ombra della Madonnina. La vita, però a volte mette a dura prova. E Bastoni lo sa bene: le pressioni subite da marzo in poi, lo dimostrano. Non ha ceduto. E' rimasto lucido e ligio. I tifosi interisti gli sono stati accanto. Lo Scudetto è stata la degna conclusione di una stagione che lo ha visto comunque protagonista. E forse potrebbe essere stato anche l'ultimo trofeo vinto con l'Inter. Intanto, il mercato estivo si avvicina. E niente è sicuro. Bastoni ha in mano il proprio futuro: starà a lui scegliere la direzione. Se Liverpool, Barcellona o Milano, sarà solo il tempo a dirlo.

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