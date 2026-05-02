Il nome di Alessandro Bastoni continua a essere uno dei nomi più caldi in ottica calciomercato internazionale, con il Barcellona intenzionato a portare in Catalogna il difensore nerazzurro. La trattativa tra le due parti non è ancora ufficialmente iniziata, ma a far scattare il primo verde sul semaforo ci ha pensato lo stesso Bastoni, dicendo sì al possibile passaggio in maglia blaugrana e dando massima apertura sul trasferimento.

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El Barcelona ya está negociando los detalles del contrato de Alessandro Bastoni.



El jugador, como he dicho en varias ocasiones, está abierto a fichar por el Barça.



Todavía no hay negociaciones oficiales entre los clubes. https://t.co/0MSggZcmth — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 28, 2026

Apertura totale di Bastoni al Barcellona

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Matteo Moretto sul proprio canale Youtube,avrebbe dato disponibilità totale al possibile trasferimento al. Il braccetto azzurro, infatti, avrebbe già individuato nei catalani la sua priorità assoluta in caso di addio all'Inter , considerandola anche una scelta di vita oltre al lato professionale.

MILANO, ITALIA - 6 MAGGIO: Alessandro Bastoni dell'FC Internazionale Milano festeggia la vittoria dopo la semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2024/25 tra FC Internazionale Milano e FC Barcelona allo stadio Giuseppe Meazza il 6 maggio 2025 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Qualora Bastoni dovesse effettivamente lasciare il club nerazzurro vorrebbe farlo soltanto per vestire la maglia del Barça, tuttavia, Barcellona e Inter non hanno ancora avviato contatti ufficiali per la trattativa. I catalani restano al momento alla finestra ad osservare e valutare, ma sono a conoscenza del fatto che serviranno circa 60/65 milioni di euro per portare il difensore nerazzurro in Spagna.

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Le valutazioni del club blaugrana

Sempre secondo Matteo Moretto, l'altro elemento chiave riguarda le riflessioni interne del. Il tecnico, infatti, starebbe analizzando il profilo diinsieme alla dirigenza, valutando se puntare su un difensore mancino con determinate caratteristiche oppure virare su altre soluzioni dal punto di vista tecnico-tattico.

A prescindere dalle valutazioni finali dell'allenatore e del club, la trattativa Bastoni-Barcellona non è ancora entrata nella fase calda, ma resta viva: il difensore dell'Inter ha aperto all'addio, lasciando dunque la parola ai due club sulla possibilità di trovare un accordo e approdare definitivamente in Catalogna.

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