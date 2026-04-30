L'Inter sta per laurearsi ufficialmente Campione d'Italia con la scaramanzia che è stata oramai definitivamente bandita dalle parti di Appiano Gentile. Tra tre giorni i nerazzurri potrebbero vincere il 21° titolo della loro storia in un San Siro gremito: si tratterebbe di un episodio non esattamente ricorrente.

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - 14 GIUGNO: Il Presidente e CEO Giuseppe Marotta dell'FC Internazionale parla con i media durante la conferenza stampa per presentare l'Allenatore Capo Cristian Chivu dell'FC Internazionale il 14 giugno 2025 a Los Angeles, California. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Chivu, ci siamo? Scudetto vicinissimo

All'Inter di Chivu, sfumata la possibilità di vincere il tricolore già lo scorso weekend , a causa dei successi di Milan e Napoli, mancano tre punti per coronare il suo successo. Dunque, qualora vincesse col Parma non dovrebbe neppure guardare agli esiti delle altre "inseguitrici"., mentre il Napoli di Antonio Conte avrà già fatto visita ai ragazzi di Cesc Fabregas sul Lago di Como. Allegri e il suo Milan, infine, giocheranno a Reggio Emilia col Sassuolo alle 15 domenica.

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Ciò significa che Chivu e i suoi sapranno già i risultati delle altre, prima ancora di scendere in campo. Se anche solo il Napoli dovesse vincere, l'Inter sarebbe costretta a fare altrettanto per non rimandare ulteriormente la festa, a prescindere dal Milan. In caso seconda e terza della classe dovessero pareggiare i rispettivi incontri, alla Beneamata basterebbe un punto col Parma. Stesso discorso si faccia nel caso fosse solo il Milan a vincere, col Napoli fermato a Como. Per trionfare comodamente "dal divano", occorrerebbe che la squadra di Conte perda a Como e che il Milan non vinca in Emilia Romagna.

Inter, festa a San Siro come non accade da (quasi) 40 anni

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L'Inter col Parma potrebbe festeggiare davanti ai suoi tifosi come non accade dal. 37 anni fa, infatti, quando celebrò il suo tredicesimo Scudetto (quello dei record con Giovanni Trapattoni in panchina), dovette battere il Napoli il 28 maggio con rete del. Da quel momento, i successivi 7 titoli sono sempre stati ottenuti lontano da San Siro.Oltre al contestatissimo titolo del 2006 assegnato non in campo, i rimanenti sei sono arrivati con i nerazzurri che giocavano. A dire il vero l'ultimo Scudetto è arrivato a San Siro, ma davanti ai tifosi rossoneri del Milan. In ogni caso, la società sembra pronta a festeggiare solo all'ultima gara casalinga di campionato contro il Verona con giorno e orari ancora da stabilire. Assai probabile che si allestisca la parata con

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