L'Inter di Christian Chivu si prepara ad allestire la festa a San Siro, in occasione del 21° titolo da festeggiare davanti ai suoi tifosi
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L'Inter sta per laurearsi ufficialmente Campione d'Italia con la scaramanzia che è stata oramai definitivamente bandita dalle parti di Appiano Gentile. Tra tre giorni i nerazzurri potrebbero vincere il 21° titolo della loro storia in un San Siro gremito: si tratterebbe di un episodio non esattamente ricorrente.
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Chivu, ci siamo? Scudetto vicinissimoAll'Inter di Chivu, sfumata la possibilità di vincere il tricolore già lo scorso weekend, a causa dei successi di Milan e Napoli, mancano tre punti per coronare il suo successo. Dunque, qualora vincesse col Parma non dovrebbe neppure guardare agli esiti delle altre "inseguitrici". I nerazzurri giocheranno domenica 3 maggio alle 18, mentre il Napoli di Antonio Conte avrà già fatto visita ai ragazzi di Cesc Fabregas sul Lago di Como. Allegri e il suo Milan, infine, giocheranno a Reggio Emilia col Sassuolo alle 15 domenica.
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Ciò significa che Chivu e i suoi sapranno già i risultati delle altre, prima ancora di scendere in campo. Se anche solo il Napoli dovesse vincere, l'Inter sarebbe costretta a fare altrettanto per non rimandare ulteriormente la festa, a prescindere dal Milan. In caso seconda e terza della classe dovessero pareggiare i rispettivi incontri, alla Beneamata basterebbe un punto col Parma. Stesso discorso si faccia nel caso fosse solo il Milan a vincere, col Napoli fermato a Como. Per trionfare comodamente "dal divano", occorrerebbe che la squadra di Conte perda a Como e che il Milan non vinca in Emilia Romagna.
Inter, festa a San Siro come non accade da (quasi) 40 anniL'Inter col Parma potrebbe festeggiare davanti ai suoi tifosi come non accade dal 1989. 37 anni fa, infatti, quando celebrò il suo tredicesimo Scudetto (quello dei record con Giovanni Trapattoni in panchina), dovette battere il Napoli il 28 maggio con rete del 2-1 finale di Matthaus. Da quel momento, i successivi 7 titoli sono sempre stati ottenuti lontano da San Siro.
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