La Roma di Gian Piero Gasperini è in piena lotta per un posto in Champions League e, dopo la vittoria di ieri arrivata contro la Fiorentina con un netto 4-0, si trova a -1 dalla Juventus al quarto posto. Dopo il recente addio di Claudio Ranieri, Gasperini si sente più al centro del progetto e starebbe, secondo Gianluca di Marzio e SkySport, spingendo per il rinnovo di 4 calciatori in scadenza di contratto.

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ROMA, ITALIA - 15 DICEMBRE: L'allenatore dell'AS Roma Gian Piero Gasperini durante la partita di Serie A tra AS Roma e Como 1907 allo Stadio Olimpico il 15 dicembre 2025 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Roma, il punto sui rinnovi su cui spinge Gasperini

Sono 4 i rinnovi per cui il tecnico giallorosso sta spingendo maggiormente:. Quindi, nonostante i numerosi infortuni dal suo arrivo a Roma nell'estate del 2022, l'ex tecnico dell'Atalanta ha intenzione di rinnovare anche Paulo Dybala, che in questa stagione ha giocatosegnandoe fornendo. Anche il turco Celik sembrava ormai diretto verso altre mete, ma adesso con la Champions vicina e un gruppo più unito rispetto a qualche mese fa, Gasperini vuole insistere per trattenere il terzino.

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Anche El Sharaawy in questa stagione si è dimostrato una riserva di lusso, giocando 18 partite in Serie A senza segnare e fornendo solamente 2 assist ma rimanendo sempre sulla sufficienza in pagella, dimostrando al tecnico di poter contare sempre su di lui.

Anche Lorenzo Pellegrini, che fino alla scorsa stagione indossava la fascia da capitano, questa stagione si è dimostrato in grado di poter restare nel giro di Gasperini. Dopo un inizio col freno a mano a causa delle voci di mercato, il centrocampista italiano è ritornato al suo livello segnando 4 reti e servendo 2 assist in 24 presenze in campionato, ritrovando l'amore dei suoi tifosi grazie al gol decisivo nell'1-0 nel Derby di Roma contro la Lazio.