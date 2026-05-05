Nei principali cinque campionati europei, la Roma si distingue per un dato evidenziato dal CIES: è la squadra che accede all’ultimo terzo di campo con la media di passaggi più corti, pari a 19,73 metri. Secondo l’osservatorio, il modello di gioco adottato da Gian Piero Gasperini privilegia circolazione rapida e passaggi ravvicinati, riducendo quasi del tutto il ricorso ai lanci lunghi, in una dinamica simile al tiki-taka.

Questa scelta tattica è anche legata alle caratteristiche dell’organico offensivo: con le punte più strutturate fisicamente come Artem Dovbyk ed Evan Ferguson attualmente indisponibili, e con elementi come Malen, Dybala e Soulé più tecnici e agili che fisici, l’allenatore ha adattato la manovra su un possesso palla veloce e corto, costruendo l’azione più sul fraseggio che sulla ricerca diretta della punta.

ROMA, ITALIA - 22 MARZO: L'allenatore della AS Roma Gianpiero Gasperini durante la partita di Serie A tra AS Roma e US Lecce allo Stadio Olimpico il 22 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

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La classifica

Nella speciale graduatoria del CIES dedicata ai passaggi che permettono di entrare nell’ultimo terzo di campo, l’Italia occupa un ruolo di primo piano con diverse squadre presenti nella top 10. Lasi conferma ai vertici in terza posizione con una media di 20,61 metri, preceduta e seguita da due modelli di gioco differenti come ildie il, riferimento storico del possesso palla. Subito dietro si colloca la Juventus al quinto posto, mentre nella parte restante della classifica compaiono

In fondo alla top 10 si trovano invece due big europee come Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, con valori medi leggermente più alti. Tra le altre squadre analizzate, emerge anche il dato del Brighton, che guida tra le formazioni fuori dalla top 10 con una media di passaggi più lunga, pari a 25,78 metri, a testimonianza di stili di gioco differenti tra i vari campionati.

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L'andamento stagionale

La stagione dellasi sta sviluppando all’insegna dell’equilibrio e della lotta serrata per un posto in. I giallorossi hanno mostrato continuità di rendimento, alternando buone prestazioni a qualche passaggio a vuoto, ma restando sempre pienamente in corsa nella parte alta della classifica. La squadra ha saputo mantenere competitività sia negli scontri diretti sia contro le formazioni di media fascia, grazie a un’organizzazione di gioco solida e a una buona tenuta difensiva. Con il campionato ancora aperto, l’obiettivo europeo resta alla portata e rappresenta il traguardo principale su cui la Roma è concentrata nella seconda parte di stagione.

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