Mateta tra l'infortunio, l'affare sfumato con il Milan e il percorso europeo con le Eagles
Crystal Palace, è festa a Firenze: i calciatori esultano con i tifosi per le strade
Jean-Philippe Mateta si è affermato al Crystal Palace come uno degli attaccanti più importanti della rosa, diventando nel tempo un riferimento offensivo grazie al suo contributo in termini di gol, fisicità e lavoro per la squadra. Il suo rendimento costante lo ha reso una pedina fondamentale per il club londinese, soprattutto nelle fasi decisive della stagione. Durante la sessione invernale di calciomercato, il suo nome era stato accostato con insistenza al Milan, ma l’operazione non si è concretizzata. L’attaccante ha rilasciato un’intervista a L’Équipe, in cui ha parlato anche dell’infortunio al ginocchio e del mancato trasferimento in rossonero.
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Le dichiarazioni di MatetaLO SFOGO DELL'ATTACCANTE FRANCESE - "Sinceramente, mi ha fatto male psicologicamente quando mi hanno detto che l'accordo era saltato ci sono rimasto male, ero allibito".
L'ANDAMENTO DOPO L'INFORTUNIO - "Ho pensato bene e velocemente su come riprendermi. Ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c'era bisogno di un'operazione, mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno".
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Il percorso europeo delle EaglesIL SOGNO CONFERENCE LEAGUE - "Fino a ora è stata una cavalcata speciale, daremo il massimo per alzare il trofeo. E' fantastico viaggiare in Europa, e c'è un'atmosfera particolare, perché all'inizio sembrava un percorso lunghissimo.Ora ci impegneremo al massimo per raggiungere la finale".
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