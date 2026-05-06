Jean-Philippe Mateta si è affermato al Crystal Palace come uno degli attaccanti più importanti della rosa, diventando nel tempo un riferimento offensivo grazie al suo contributo in termini di gol, fisicità e lavoro per la squadra. Il suo rendimento costante lo ha reso una pedina fondamentale per il club londinese, soprattutto nelle fasi decisive della stagione. Durante la sessione invernale di calciomercato, il suo nome era stato accostato con insistenza al Milan, ma l’operazione non si è concretizzata. L’attaccante ha rilasciato un’intervista a L’Équipe, in cui ha parlato anche dell’infortunio al ginocchio e del mancato trasferimento in rossonero.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

Le dichiarazioni di Mateta

"Sinceramente, mi ha fatto male psicologicamente quando mi hanno detto che l'accordo era saltato ci sono rimasto male, ero allibito".

Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace festeggia il secondo gol della sua squadra calciando la bandierina del calcio d'angolo durante la partita di Premier League tra Crystal Palace e Newcastle United al Selhurst Park il 12 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Steve Bardens/Getty Images)

L'ANDAMENTO DOPO L'INFORTUNIO - "Ho pensato bene e velocemente su come riprendermi. Ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c'era bisogno di un'operazione, mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno".

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Il percorso europeo delle Eagles

Caricamento post Instagram...

"Fino a ora è stata una cavalcata speciale, daremo il massimo per alzare il trofeo. E' fantastico viaggiare in Europa, e c'è un'atmosfera particolare, perché all'inizio sembrava un percorso lunghissimo.Ora ci impegneremo al massimo per raggiungere la finale".In questa stagione con ilsi è confermato uno dei principali riferimenti offensivi della squadra, risultando tra i migliori marcatori del club con circa 10 gol ine un totale di circa 13 reti considerando tutte le competizioni, a cui si aggiungono anche alcune assistenze. Il suo rendimento lo ha reso fondamentale nel sistema di gioco dei “Eagles”, soprattutto per la capacità di finalizzare e di partecipare alla manovra offensiva.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365