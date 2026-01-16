Mateta nel mirino della Juventus: il Crystal Palace rilancia e chiede David

Jean-Philippe Mateta all'età di 28 anni potrebbe lasciare la Premier League e fare le valigie per trasferirsi in Serie A . In questi giorni l'attaccante francese del Crystal Palace è stato accostato con insistenza alla Juventus, che starebbe pensando a Mateta per il dopo Dusan Vlahovic . Le Eagles già in estate avevano rifiutato un'offerta dell'Atalanta, ma questa volta Mateta sembra più vicino che mai ad approdare nel massimo campionato italiano.

Mateta tra Crystal Palace e il sogno della Nazionale

La Juventus sullo sfondo — Mateta da quando è arrivato al Crystal Palace ha visto passare tre allenatori diversi, con Roy Hodgson l'inizio non è stato entusiasmante anche nel nel Febbraio del 2021 timbra il suo primo gol con la maglia dei londoners. In uno stadio deserto causa Covid il francese segna il suo primo gol in maglia Palace nel derby della M23 contro il Brighton. Gol di tacco e prima esultanza. L'esultanza, appunto. Marchio di fabbrica di JP Mateta che dopo ogni gol corre verso il corner per calciare la bandierina. L'attaccante di Sevran, a due passi dallo stadio di Saint-Denis dove gioca la nazionale francese, recentemente ha realizzato anche il suo sogno di vestire la casacca della Francia. Di strada Mateta ne ha fatta eccome, dopo un minutaggio ridotto sotto la gestione Hodgson con Patrick Vieira il francese ha iniziato a giocare di più, segnare e entrare nel cuore dei tifosi.

Con l'arrivo di Oliver Glasner Mateta è esploso definitivamente all'ombra di Selhurst Park, per due stagioni di fila è andato in doppia cifra in Premier League, grande protagonista della FA Cup vinta nella scorsa stagione con il Palace e ormai idolo della tifoseria del South London. Mateta potrebbe andare alla Juventus per una cifra vicina ai 30 milioni di sterline. Il Crystal Palace non è una squadra facile con cui trattare e la cessione di JP potrebbe essere articolata e complessa.

Le Eagles potrebbero decidere di privarsi del giocatore e investire ancora sul mercato per fare una plusvalenza importante per un attaccante che forse ha dato tutto quello che poteva dare a Londra Sud. Nel 2022 il Palace versò nella casse dei tedeschi del Magonza circa 14 milioni di sterline per averlo a titolo definitivo dopo il prestito del 2021. Una clamorosa indiscrezione dell'ultima ora è che il Palace vorrebbe inserire nella trattativa Jonathan David. Si preannunciano colpi di scena.