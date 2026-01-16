Dopo l'impresa del Meazza i bianconeri provano a dare a Chivu un altro dispiacere, con i neroazzurri che cercano un altro successo importante in ottica scudetto

16 gennaio 2026

Il sabato della Serie A, giunta alla sua 21^ giornata, si apre con la sfida della Bluenergy ArenaUdinese-Inter. Fischio di inizio alle 15. Dopo aver fatto lo sgambetto al Napoli, i bianconeri provano a fare lo stesso con i neroazzurri...di nuovo. Come ricordiamo, infatti, all'andata la squadra di Kosta Runjaic ha fatto l'impresa espugnando il Meazza per 2-1. I ragazzi di Cristian Chivu, reduci dal successo infrasettimanale contro il Lecce, sono chiamati a non ripetere gli errori della partita giocata lo scorso settembre, soprattutto adesso e in un campo difficile come quello friulano. Scopriamo insieme quindi dove vedere Udinese-Inter in streaming LIVE e diretta tv.

Dove vedere Udinese-Inter in streaming LIVE e in diretta tv — La partita tra Udinese-Inter è valida per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Ci saranno diversi modi per vedere lo spettacolo del primo anticipo del sabato. Per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. Infine chi ha sottoscritto il doppio abbonamento DAZN-Sky avrà la possibilità, dietro attivazione, di assistere alla partita anche sul canale Zona DAZN 1 (214) di Sky.

Come arrivano alla partita le due squadre — Quattro punti nelle ultime quattro partite ed una vittoria in casa che manca da un mese. Dall'1-0 contro il Napoli. L'Udinese è reduce dall'emozionante pareggio per 2-2 contro il Pisa, un risultato che conferma l'andamento troppo altalenante della squadra di Kosta Runjaic. A partite giocate ad alto livello, seguono sempre prestazioni al di sotto delle aspettative e scivoloni inattesi. Ciò nonostante, il cammino dei bianconeri fino a qui si può definire positivo, manca sempre quel pizzico in più in carattere.

La preziosissima vittoria di misura contro il Lecce mercoledì, ha consentito all'Inter di consolidare il primato in classifica ed in più di allungare su una delle dirette inseguitrici, ovvero il Napoli, bloccato sullo 0-0 dal Parma. La squadra di Cristian Chivu dimostra sempre di lottare fino alla fine ma adesso sarà tempo per il tecnico rumeno di dare fiato ai giocatori anche perché la settimana prossima ritorna la Champions League e ad attendere i neroazzurri sarà l'Arsenal di Arteta. Non certo una squadra qualunque. Una vera e propria full immersion da sostenere senza due pedine preziose come Dumfries e Calhanoglu.

Le probabili formazioni di Udinese-Inter — Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Davis. Allenatore: Runjaic.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.