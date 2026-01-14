Milan, Maximilian Ibrahimovic ceduto all’Ajax: il comunicato ufficiale

Una nuova, importante pagina sportiva per Maximilian Ibrahimovic, talentuoso figlio di Zlatan, che calca lo stesso percorso calcistico intrapreso in passato dal padre, seppur al contrario. Nella giornata di oggi infatti, il Milan ha ufficializzato la cessione del classe 2006 all'Ajax con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una chance importante per mostrare al calcio europeo le sue skill e il suo talento, ripercorrendo le orme del padre dal 2001 al 2004 proprio in forza agli olandesi e poi perno inamovibile del Milan dal 2020 al 2023. Prima della cessione, Maximilian Ibrahimovic ha collezionato 17 presenze e 5 gol con il Milan Futuro, dimostrando grandi abilità tecniche unite a imprevedibilità, forza fisica e ampi margini di crescita, per un'opportunità in Eredivisie assolutamente da sfruttare al meglio, sempre forte del supporto e dei consigli di Zlatan che quando può segue le sue gare da vicino. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>