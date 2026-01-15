La notizia ha davvero del clamoroso. L'ex Juventus e Bayern Monaco potrebbe ripartire dal club clivense al momento impegnato nella lotta promozione

Mattia Celio Redattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 16:02)

Come è risaputo, il calciomercato può regalare colpi a sorpresa, ma quello che potrebbe mettere a segno il Chievo Verona avrebbe davvero del clamoroso. A vestire la maglia gialloblu potrebbe essere una vecchia conoscenza del calcio italiano e della Serie A: Douglas Costa. Arrivato alla Juventus nel 2017, il brasiliano è attualmente svincolato dopo l'esperienza in Australia e, secondo Sky Sport, potrebbe ripartire dai dilettanti.

Douglas Costa, il brasiliano sarebbe ad un passo dal ritorno in Italia: destinazione Chievo Verona — Il colpo a sorpresa del calciomercato invernale, almeno in Italia, potrebbe clamorosamente arrivare dalla Serie D. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Chievo Verona sarebbe vicino all'acquisto di Douglas Costa. Ex stella di Juventus e Bayern Monaco, il centrocampista brasiliano è rimasto svincolato dopo l'annata in Australia con il Sydney FC. Ancora non c'è alcuna firma ma le parti sarebbero molto vicine, anche perché a fare da intermediario è Pietro Laterza, proprietario del Chievo e dell’Al Ittifaq di Dubai.

La strategia del proprietario del club veronese sarebbe quella di portare il brasiliano a Verona fino alla fine della stagione per poi cederlo al club qatariota, lo stesso che solo pochi giorni fa ha ufficializzato l'arrivo di Mario Balotelli. Il nome di Douglas Costa accostato ai clivense ha fatto immediatamente stropicciare gli occhi sia dei tifosi gialloblu che di tutto il Paese. Avere tra le proprie fila un giocatore del calibro del classe '90 non può fare altro che portare grande qualità alla squadra di Marco Didu.

Il Chievo Verona, al momento, è in piena lotta per la promozione in Serie C. I gialloblu occupano la seconda posizione a cinque punti di distanza dalla capolista Folgore Caratese. Nel caso alla fine l'affare si concretizzasse, i veronesi avrebbero una grande arma in più nella lotta al vertice anche perché, come prevede il regolamento, solo la prima classificata ottiene la promozione diretta. Sfide che Douglas Costa conosce meglio di tutti.