Jacopo del Monaco 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 20:10)

L'ex calciatore della Juventus Douglas Costa non sta vivendo un ottimo periodo. Il Sydney FC, club per cui stava giocando, ha deciso di licenziare il brasiliano per non essere tornato in tempo in Australia. A quanto pare, l'esterno d'attacco è stato arrestato in Brasile per motivi legali che hanno a che fare con il mantenimento dei figli.

L'ex bianconero Douglas Costa è stato arrestato — L'ormai ex calciatore del Sydney FC non è tornato in tempo in terra australiana per questioni extra-campo. Secondo i media brasiliani, Costa è stato arrestato a causa di problemi legali e personali che sono collegati al mantenimento dei figli. Per questo motivo il brasiliano non ha potuto lasciare la sua patria. A quanto pare l'ex Juve ha già avuto una condanna per lo stesso motivo due anni fa ed il caso è ancora in corso. Visto che ciò riguarda anche un minorenne, per motivi di riservatezza non sono stati riportati ulteriori dettagli.

Il comunicato ufficiale del Sydney FC — L'esperienza in Australia del calciatore nato nel 1990 non ha avuto una lunga durata. Il brasiliano ha firmato per il Sydney FC nell'agosto dello scorso anno, ma la sua avventura è terminata dopo soltanto 25 presenze e 6 reti. Il club australiano ha annunciato la rescissione del contratto dell'ex bianconero con un comunicato ufficiale:

"Nonostante siano stati concessi più di due mesi di tempo per risolvere tali problemi, Costa ha informato il Sydney FC che non si vede una fine. Le questioni legali e personali in corso nel suo paese d'origine hanno impedito al brasiliano di andarsene. Douglas Costa ha espresso la sua gratitudine al Sydney FC per il tempo trascorso al Club, mentre la sua partenza libera un quinto posto per il visto che gli Sky Blues potranno riempire a gennaio, se necessario".