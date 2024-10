Douglas Costa batte Mata: il Sydney FC vince il derby con i Wanderers

La stagione 2024-2025 inizia nel migliore dei modi per il Sydney FC che nella gara inaugurale della A-League ( Serie A australiana ) supera 2-1 i Wanderers nel derby . 90' per il neo-acquisto Douglas Costa , Juan Mata invece entra a '30 dal triplice fischio ma non riesce ad evitare ai suoi la sconfitta.

Douglas Costa: "Non potevamo iniziare meglio"

Al triplice fischio Douglas Costa ai microfoni di Paramount ha commentato il suo primo successo da calciatore dei Sydney FC: "Che momento speciale, vincere la prima partita in un derby! Certo, abbiamo molte cose da migliorare, ma abbiamo affrontato un avversario importante oggi, in trasferta. Abbiamo fatto davvero bene. Ho cercato di spingere i ragazzi in avanti per segnare più gol, prometto che ne faremo di più perché ne abbiamo sbagliati molto".