Douglas Costa: “Alla Juve ho giocato con i migliori. Guardiola è il numero uno”

Douglas Costa, attaccante ex Juventus attualmente al Sidney Fc, ha stilato una top undici dei suoi migliori compagni di squadra in carriera. Diversi giocatori bianconeri.

Gennaro Dimonte 12 ottobre - 22:12

Douglas Costa, a 34 anni, sta per vivere un'altra esperienza internazionale della sua vita con il Sidney Fc, in Australia. Una carriera piena di alti e bassi per il brasiliano, ricordato comunque in maniera positiva dai tifosi italiani per i suoi tre anni con la Juventus. Le sue giocate, i dribbling a ubriacare gli avversari, hanno fatto divertire anche i sostenitori di Shakhtar Donetsk e Bayern Monaco. Dodici i trofei conquistati in Ucraina, sei in Germania e cinque in Italia. Con i bavaresi però ha giocato i suoi migliori anni segnando quattordici reti in due anni. A Sportweek, l'esterno offensivo ha parlato dei suoi compagni di squadra in bianconero e di Pep Guardiola.

Douglas Costa: "Pjanic il maestro del calcio, Ronaldo mantiene le promesse" — Douglas Costa ha parlato a Sportweek della sua avventura in bianconero e il rapporto con diversi giocatori, stilando una top 11: "Ho giocato con i migliori tra Bayern Monaco, Juventus e Brasile. Parto dalla panchina e dico Pep Guardiola, il numero uno indiscusso. Come non menzionare Barzargli e Chiellini? Il primo era velocissimo per essere un centrale, con Giorgio evitavo i dribbling per non farmi falciare. Alex Sandro? Ero in ritiro con la Nazionale in Australia e gli confessai di voler andare all'Inter. Mi ha messo in contatto con Paratici e alla fine sono approdato a Torino".

Parole al miele anche per il suo ex compagno Miralem Pjanic e per Cristiano Ronaldo: "Mira è un maestro del calcio, con la palla fa cose incredibili e mi ha sorpreso anche la sua capacità di imparare velocemente le lingue. Di CR7 ricorderò per sempre la sua promessa contro l'Atletico dopo la partita di andata, finita 2-0. Disse 'ne faccio tre', e così è stato. Dybala? E' la mia Joya, ha un sinistro incredibile, migliore del mio".