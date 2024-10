Douglas Costa: "Del Piero è il mio idolo..."

In conferenza stampa Douglas Costa ha risposto alla curiosità di un giornalista riguardo al peso di giocare nel club che in passato è stato di Alex Del Piero: "La pressione di giocare qui dopo Del Piero? Io non ho pressioni perché Ale è stato uno dei migliori giocatori al mondo. Non sono venuto per mettermi a confronto con lui. Lui è stato il mio idolo alla Juventus".