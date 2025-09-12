In attesa dell'avvio del processo, l'ex calciatore è stato rilasciato mercoledì pomeriggio dalle Forze dell'Ordine

Filippo Montoli 12 settembre - 11:04

L'ex calciatore olandese Kiki Musampa è stato arrestato per frode in Olanda. Secondo le Forze dell'Ordine nazionali, avrebbe evaso circa 100mila euro. L'ex Ajax si sarebbe infatti dichiarato residente fiscale all'estero mentre lavorava e guadagnava nei Paesi Bassi. Durante un'ispezione da parte della polizia sarebbero inoltre stati sequestrati documenti e orologi di lusso. In attesa del processo, ecco cosa si sa sul tentativo di frode di Kiki Musampa.

L'accusa di frode per Kiki Musampa — L'ex esterno sinistro di centrocampo è cresciuto nell'Ajax, squadra con cui vinse la storica Champions League del 1994/1995. In Olanda rimase fino al 1997, quando le buone prestazioni attirarono l'attenzione del Bordeaux. I successivi anni giocò nei principali campionati europei, girando tra Malaga, Atletico Madrid e Manchester City. Gli ultimi due anni di carriera li passò tra Turchia, Olanda e Corea del Sud. Musampa ha iniziato subito dopo la carriera da allenatore e oggi è vice-allenatore del Jong Ajax.

La notizia del suo arresto, avvenuto martedì scorso, ha scosso il club che ha fatto sapere di voler aspettare prima di rilasciare qualsiasi tipo di comunicato. Musampa è stato accusato di evasione fiscale per una cifra di circa 100mila euro. L'ex calciatore si sarebbe dichiarato residente fiscale all'estero, mentre lavorava con il club olandese. Durante le ispezioni della polizia sono stati inoltre sequestrati documenti e orologi di lusso dalla sua abitazione.

Oltre a Musampa, rilasciato nel pomeriggio di mercoledì, è stato arrestato anche il suo contabile. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni provenienti dai Paesi Bassi, l'olandese si sarebbe fatto pignorare una proprietà ad Amsterdam dopo aver lottato per anni contro dei problemi fiscali. Le Forze dell'Ordine locali sono ora al lavoro per raccogliere tutte le prove necessarie per poter avviare un eventuale processo.