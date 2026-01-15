derbyderbyderby calcio italiano Verona-Bologna live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie A

Verona-Bologna live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie A

Verona Bologna
Verona-Bologna, dove vedere in live streaming gratis e diretta TV il match pomeridiano del recupero della 16° giornata di Serie A.
Gennaro Dimonte
Gennaro Dimonte

Recupero della 16° giornata di Serie A tra Verona e Bologna in vista. Giovedì 15 gennaio allo stadio "Bentegodi" si giocherà una partita importantissima per il proseguo della stagione di entrambe. Scaligeri per risalire la classifica e uscire dalla zona retrocessione, rossoblù per tornare in corsa per un posto nelle coppe europee. Appuntamento alle ore 18:30 per questa sfida imperdibile e interessante.

Dove vedere Verona-Bologna in diretta TV e streaming gratis

Verona-Bologna sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Serie A. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Verona-Bologna in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

    Veneti in piena zona retrocessione e reduci da tre sconfitte nelle ultime cinque partite giocate. Non un buon periodo per il gruppo allenato da Paolo Zanetti nonostante l'ottima prestazione a Napoli. Il dato che preoccupa di più è quello relativo ai gol subiti: ben 9 in 4 match. Troppo per un club che ha bisogno disperato di punti per la salvezza. Solo una vittoria per gli scaligeri in casa, per 3-1, contr l'Atalanta prima dell'Immacolata.

    Bologna a caccia di un successo che in campionato manca dal 22 novembre 2025, data in cui ha battuto l'Udinese 0-3 in trasferta. Da quel momento in poi è iniziato un loop negativo che ha portato i rossoblù a essere tra le peggiori squadre per rendimento di tutta la Serie A. Vincere riporterebbe il club emiliano a ridosso del Como, in piena zona Europa.

    NAPOLI, ITALIA - 07 GENNAIO: Gift Orban esulta dopo il gol con il suo Hellas Verona FC al Napoli. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Verona-Bologna

    Possibile il turnover per Zanetti, con Gagliardini in cabina di regia e Bernede spostato mezzala. Davanti tornerà Giovane al fianco di Orban nel 3-5-2 degli scaligeri. Rossoblù con Vitik accanto a Heggem visto l'infortunio di Lucumì. Sulla trequarti possibile chance da titolare per Fabbian, con Orsolini e Rowe ai lati e Castro unica punta.

    VERONA (3-5-2): Montipò, Nunez, Nelsson, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Belghali; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

