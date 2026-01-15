Non perdere Golden State Warriors-New York Knicks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 15 gennaio - 04:00

Venerdì 16 gennaio, alle 04:00 di notte italiane, scendono in campo Golden State Warriors e New York Knicks. Un vero e proprio big match di NBA tra due delle squadre più forti ed iconiche della Lega. I Knicks si presentano senz'altro con il favore dei pronostici ed un quintetto rodato e dinamico, pronto per una stagione da protagonista dopo la vittoria di NBA Cup. Gli Warriors, che stanno viaggiando a rilento, possono comunque contare su uno Steph Curry in gran forma.

Hai tre possibilità per vedere Golden State Warriors-New York Knicks in streaming gratis

Dove vedere Golden State Warriors-New York Knicks in diretta TV e streaming gratis — Golden State Warriors-New York Knicks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Golden State Warriors-New York Knicks sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — L'ultimo match dei Golden State Warriors è stato vinto contro i Portland Trail Blazers, al termine di un match che li ha visti in vantaggio per gran parte del tempo. Con le loro 22 vittorie in stagione gli Warriors sono al momento ottavi in Western Conference e hanno vinto 6 delle ultime 10 sfide giocate. Bottino soddisfacente con cui si presentano per affrontare una delle squadre più competitive della Lega, già campione della NBA Cup, i New York Knicks.

La franchigia di New York è infatti al secondo posto nella Eastern Conference e ha come obiettivo, quantomeno, quello di replicare la scorsa stagione, dato che è arrivata in finale di Conference e ha perso contro gli Indiana Pacers. Soltanto i Pistons, nella Conference, hanno ottenuto più vittorie di loro. La convincente vittoria contro i Blazers porta la firma di Antony Towns e Jalen Brunson, che insieme hanno messo a segno 46 punti e si preparano a vivere una grande serata contro gli Warriors.

I probabili quintetti di Golden State Warriors-New York Knicks — I Golden State Warriors si affidano al talento e alla capacità di essere determinante di Curry quando il termometro delle difficoltà inizia a diventare bollente. I Knicks partono favoriti grazie al forte ritmo che stanno cavalcando, ma affrontare una squadra con due veterani come gli Warriors può nascondere pericolose insidie.

Golden State Warriors: J. Butler, D. Green, Q. Post, M. Moody, S. Curry

New York Knicks: M. Bridges, OG Anunoby, A. Hukporti, J. Brunson, M. McBridge.