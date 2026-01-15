Non perdere San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 02:02)

Una delle sfide più avvincenti del prossimo turno di NBA è quella che mette di fronte i San Antonio Spurs e i Milwaukee Bucks. La partita si terrà venerdì 16 gennaio alle ore o2:00 italiane. Da un lato del parquet ci sono i vice campioni di NBA Cup, nonché secondi in Western Conference, dall'altro dei Bucks che stanno disputando una delle peggiori stagioni della loro storia recente.

Hai tre possibilità per vedere San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks in streaming gratis

Dove vedere San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks in diretta TV e streaming gratis — San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — I San Antonio Spurs sono tra le squadre più forti ed in forma della Western Conference, ma anche dell'intera Lega. Con 27 vittorie, la franchigia texana punta ad una stagione da protagonista non solo nella regular season ma anche ai playoff. Alla sfida però gli Spurs si presentano con una sconfitta incassata contro gli Oklahoma City Thunder, che hanno preso una rivincita dopo il back to back perso proprio contro la squadra di Wembanyama.

I Bucks invece contano soltanto 17 vittorie in questa stagione e provano a risalire la classifica, anche perché mancare l'appuntamento con la post-season rappresenterebbe un fallimento che potrebbe portare alla fine di un'era nella franchigia del Wisconsin. Antetokounmpo ha provato a dare una scossa alla squadra, ma i risultati faticano ad arrivare: infatti, nelle ultime 10 partite, i Bucks hanno raccolto solo 5 vittorie.

I probabili quintetti di San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks — Gli Spurs si presentano con un quintetto rodato e dinamico, che sta mettendo a ferro e fuoco la Western Conference. Tutt'altro discorso per i Bucks, che si affidano quasi esclusivamente al talento di Antetokounmpo.

MilwaukeeBucks: G. Antetokounmpo, A. Green, M. Turner, R. Rollins, K. Porter

San Antonio Spurs: H. Barnes, J. Champagnie, V. Wembanyama, D. Vassell, S. Castle.