Miami Heat-Boston Celtics, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Miami Heat-Boston Celtics: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Grande classico della Eastern Conference. Venerdì, 16 gennaio, si confrontano in Florida i Miami Heat e i Boston Celtics alle 01:30 ore italiane. Sfida che prevede una favorita, ma il fascino del match e l’importanza che ha anche fuori dal terreno di gioco può cambiare i pronostici.

Dove vedere Miami Heat-Boston Celtics in diretta TV e streaming gratis

Miami Heat-Boston Celtics sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Miami Heat-Boston Celtics sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    I Miami Heat si presentano al match all’ottavo posto nella Eastern Conference con 6 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 10 partite. La franchigia della Florida, tra l’altro, si presenta anche galvanizzata grazie all’ultima vittoria strappata contro i Suns, in cui hanno messo a segno ben 127 punti subendone 121. I Celtics, invece, guidati da Jaylen Brown, sono favoriti per valori del quintetto di partenza e profondità del roster, ma hanno ottenuto altrettanti risultati altalenanti nelle ultime 10 partite con sole cinque vittorie ottenute. L’ultimo ko contro gli Indiana Pacers è stato duro da digerire, dato che i vice campioni del titolo sono tra le peggiori squadre per rendimento dell’intera Lega.

    I probabili quintetti di Miami Heat-Boston Celtics

    Miami Heat: N. Powell, A. Wiggins, B. Adebayo, T. Herro, D. Mitchell 

    Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White. 

