Miami Heat-Boston Celtics, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Grande classico della Eastern Conference. Venerdì, 16 gennaio, si confrontano in Florida i Miami Heat e i Boston Celtics alle 01:30 ore italiane. Sfida che prevede una favorita, ma il fascino del match e l’importanza che ha anche fuori dal terreno di gioco può cambiare i pronostici.
Il momento delle due squadre—
I Miami Heat si presentano al match all’ottavo posto nella Eastern Conference con 6 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 10 partite. La franchigia della Florida, tra l’altro, si presenta anche galvanizzata grazie all’ultima vittoria strappata contro i Suns, in cui hanno messo a segno ben 127 punti subendone 121. I Celtics, invece, guidati da Jaylen Brown, sono favoriti per valori del quintetto di partenza e profondità del roster, ma hanno ottenuto altrettanti risultati altalenanti nelle ultime 10 partite con sole cinque vittorie ottenute. L’ultimo ko contro gli Indiana Pacers è stato duro da digerire, dato che i vice campioni del titolo sono tra le peggiori squadre per rendimento dell’intera Lega.
I probabili quintetti di Miami Heat-Boston Celtics—
Miami Heat: N. Powell, A. Wiggins, B. Adebayo, T. Herro, D. Mitchell
Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White.
