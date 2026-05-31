Le rivalità più accese del calcio mondiale che hanno regalato spettacolo ed emozioni. Ripercorriamo i dieci derby più significativi dell'annata appena conclusa.
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Non esistono partite come i derby. Novanta minuti che spesso valgono più di una finale, capaci di dividere città, regioni e intere nazioni. La stagione 2025/26, appena terminata, ha confermato ancora una volta il fascino senza tempo delle grandi rivalità calcistiche: sfide decise da un episodio, battaglie all'ultimo respiro e trionfi destinati a entrare nella memoria dei tifosi. Dall'Italia all'Argentina, dalla Spagna alla Turchia, ecco i 10 derby che hanno segnato l'ultima annata calcistica, posti in ordine cronologico.
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I top 10 derby della stagione 2025/26
Juventus 4-3 InterDerby d'Italia, 13 settembre 2025, Serie A 3^giornata
La stagione dei grandi derby si è aperta con uno spettacolo degno della tradizione. Juventus e Inter hanno dato vita a una delle partite più emozionanti dell'intero campionato italiano, con sette reti e continui ribaltamenti di fronte. Alla fine sono stati i bianconeri a esultare, imponendosi per 4-3 in una sfida che ha immediatamente acceso la corsa ai vertici della nostra Serie A.
Boca Juniors 2-0 River PlateSuperclásico, 9 novembre 2025, Clausura 15ª giornata
Quando si gioca il Superclásico, il mondo si ferma. Alla Bombonera, Boca Juniors ha saputo trasformare la pressione in energia, superando i rivali storici del River Plate con un secco 2-0 firmato Zeballos e Merentiel. Una vittoria che ha fatto esplodere di gioia il popolo xeneize e aggiunto un nuovo capitolo alla rivalità più famosa del calcio sudamericano.
Inter 0-1 MilanDerby della Madonnina, 23 novembre 2025, Serie A 12^giornata
I derby spesso si decidono sui dettagli e quello di Milano non ha fatto eccezione. In una gara equilibrata e tesa, il Milan ha trovato l'episodio vincente, con la rete di Christian Pulisic, che gli ha permesso di superare l'Inter per 1-0. Una vittoria pesante per il prestigio cittadino e che aveva dato l'illusione di un Milan che, con Allegri, avrebbe potuto impensierire i piani di Christian Chivu.
Galatasaray 0-2 FenerbahçeIntercontinental Derby, 10 gennaio 2026, Finale di Supercoppa turca
Non c'è palcoscenico più importante di una finale per alimentare una rivalità già infuocata. Il Fenerbahçe, posto sulla sponda asiatica di Istanbul, ha interpretato meglio l'appuntamento, battendo il Galatasaray, con sede sulla sponda europea, per 0-2 e conquistando la Supercoppa turca. Un successo che ha reso ancora più speciale una delle sfide più incandescenti del panorama europeo.
Barcellona 3-2 Real MadridEl Clásico, 11 gennaio 2026, Finale di Supercoppa
Ventiquattro ore dopo Istanbul, il calcio mondiale ha vissuto un'altra notte da ricordare. Barcellona e Real Madrid hanno regalato una finale vibrante, all'altezza della fama del Clásico. I blaugrana hanno prevalso per 3-2 al termine di una partita intensa, spettacolare e ricca di colpi di scena. Dopo un primo tempo terminato sul 2-2, con le reti di Raphinha, Vinicius, Lewandowski e García, è stato proprio l'attaccante brasiliano blaugrana a siglare il 3-2 finale.
Corinthians 0-1 PalmeirasDerby Paulista, 8 febbraio 2026, 7ª giornata Campeonato Paulista
Nel cuore di San Paolo, il Palmeiras ha conquistato uno dei successi più prestigiosi della propria stagione. Contro il Corinthians è servita la rete al 90esimo del "Flaco" López per decidere una sfida combattuta e caratterizzata dall'enorme pressione che accompagna da sempre il Derby Paulista.
Stella Rossa 3-0 PartizanEternal Derby, 22 febbraio 2026, 24ª giornata Super Liga
Belgrado ha vissuto un'altra giornata di passione assoluta. La Stella Rossa ha dominato il Partizan con un netto 3-0, imponendo il proprio ritmo fin dai primi minuti e regalando ai tifosi una vittoria destinata a essere ricordata a lungo nella storia recente dell'Eternal Derby. Presente in questa lista anche per l'atmosfera "infuocata" che ha letteralmente acceso lo stadio Rajko Mitić, costringendo l'interruzione della partita per 10 minuti.
Real Madrid 3-2 Atlético MadridDerby di Madrid, 22 marzo 2026, 29ª giornata Liga
Nella capitale spagnola lo spettacolo non è mancato. Real e Atlético hanno dato vita a una battaglia sportiva combattuta fino all'ultimo minuto. Non sono bastate le reti di Lookman e Molina perché a prevalere sono stati i Blancos di Arbeloa, capaci di imporsi per 3-2, grazie alla doppietta di Vinicius e la rete di Valverde in una delle partite più avvincenti del finale di stagione.
Fenerbahçe 1-0 BeşiktaşDerby di Istanbul, 5 aprile 2026, 28ª giornata Super Lig
Per il Fenerbahçe il 2026 è stato l'anno dei derby. Dopo il successo contro il Galatasaray in Supercoppa, è arrivata anche la vittoria sul Beşiktaş in campionato. Una gara intensa, nervosa e combattuta, risolta solo da un rigore concesso al 101esimo e realizzato da Kerem Aktürkoğlu ma capace di generare un entusiasmo enorme tra i tifosi gialloblù.
Celtic 3-1 RangersOld Firm, 10 maggio 2026, Fase finale Premiership scozzese
In questa lista non poteva mancare il derby di Glasgow: l'Old Firm. Considerata una rivalità che più di ogni altra rappresenta identità, appartenenza e tradizione. L'Old Firm tra Celtic e Rangers continua a essere uno degli eventi più attesi del calcio mondiale.
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