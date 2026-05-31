Non esistono partite come i derby. Novanta minuti che spesso valgono più di una finale, capaci di dividere città, regioni e intere nazioni. La stagione 2025/26, appena terminata, ha confermato ancora una volta il fascino senza tempo delle grandi rivalità calcistiche: sfide decise da un episodio, battaglie all'ultimo respiro e trionfi destinati a entrare nella memoria dei tifosi. Dall'Italia all'Argentina, dalla Spagna alla Turchia, ecco i 10 derby che hanno segnato l'ultima annata calcistica, posti in ordine cronologico.

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I top 10 derby della stagione 2025/26

Juventus 4-3 Inter

La stagione dei grandi derby si è aperta con uno spettacolo degno della tradizione. Juventus e Inter hanno dato vita a una delle partite più emozionanti dell'intero campionato italiano, con sette reti e continui ribaltamenti di fronte. Alla fine sono stati i bianconeri a esultare, imponendosi per 4-3 in una sfida che ha immediatamente acceso la corsa ai vertici della nostra Serie A.

TORINO, ITALIA - 13 SETTEMBRE: Vasilije Adzic della Juventus festeggia dopo aver segnato il quarto gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus FC e FC Internazionale all'Allianz Stadium il 13 settembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Boca Juniors 2-0 River Plate

Quando si gioca il Superclásico, il mondo si ferma. Alla Bombonera, Boca Juniors ha saputo trasformare la pressione in energia, superando i rivali storici del River Plate con un secco 2-0 firmato Zeballos e Merentiel. Una vittoria che ha fatto esplodere di gioia il popolo xeneize e aggiunto un nuovo capitolo alla rivalità più famosa del calcio sudamericano.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 09 NOVEMBRE: Miguel Merentiel del Boca Juniors festeggia dopo aver segnato il secondo gol della squadra durante la partita superclasica del Torneo Apertura Betano 2025 tra Boca Juniors e River Plate allo Stadio Alberto J. Armando il 9 novembre 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Rodrigo Valle/Getty Images)

Inter 0-1 Milan

I derby spesso si decidono sui dettagli e quello di Milano non ha fatto eccezione. In una gara equilibrata e tesa, il Milan ha trovato l'episodio vincente, con la rete di Christian Pulisic, che gli ha permesso di superare l'Inter per 1-0. Una vittoria pesante per il prestigio cittadino e che aveva dato l'illusione di un Milan che, con Allegri, avrebbe potuto impensierire i piani di Christian Chivu.

MILANO, ITALIA - 23 NOVEMBRE: Christian Pulisic del Milan festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e AC Milan allo Stadio Giuseppe Meazza il 23 novembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Galatasaray 0-2 Fenerbahçe

Non c'è palcoscenico più importante di una finale per alimentare una rivalità già infuocata. Il Fenerbahçe, posto sulla sponda asiatica di Istanbul, ha interpretato meglio l'appuntamento, battendo il Galatasaray, con sede sulla sponda europea, per 0-2 e conquistando la Supercoppa turca. Un successo che ha reso ancora più speciale una delle sfide più incandescenti del panorama europeo.

ISTANBUL, TURCHIA - 10 GENNAIO: Yunus Akgun del Galatasaray viene contrastato da Matteo Guendouzi del Fenerbahçe durante la finale di Supercoppa turca tra Fenerbahçe SK e Galatasaray SK allo Stadio Olimpico Atatürk il 10 gennaio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Barcellona 3-2 Real Madrid

Ventiquattro ore dopo Istanbul, il calcio mondiale ha vissuto un'altra notte da ricordare. Barcellona e Real Madrid hanno regalato una finale vibrante, all'altezza della fama del Clásico. I blaugrana hanno prevalso per 3-2 al termine di una partita intensa, spettacolare e ricca di colpi di scena. Dopo un primo tempo terminato sul 2-2, con le reti di Raphinha, Vinicius, Lewandowski e García, è stato proprio l'attaccante brasiliano blaugrana a siglare il 3-2 finale.

GEDDA, ​​ARABIA SAUDITA - 11 GENNAIO: Joan Laporta, presidente dell'FC Barcelona, ​​solleva la Supercoppa di Spagna dopo la vittoria della sua squadra nella finale di Supercoppa di Spagna tra FC Barcelona e Real Madrid allo stadio King Abdullah Sports City Hall l'11 gennaio 2026 a Gedda, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Corinthians 0-1 Palmeiras

Nel cuore di San Paolo, il Palmeiras ha conquistato uno dei successi più prestigiosi della propria stagione. Contro il Corinthians è servita la rete al 90esimo del "Flaco" López per decidere una sfida combattuta e caratterizzata dall'enorme pressione che accompagna da sempre il Derby Paulista.

SAN PAOLO, BRASILE - 8 FEBBRAIO: Vitor Roque del Palmeiras (R) e Matheuzinho del Corinthians (L) lottano per il possesso durante una partita di Campeonato Paulista 2026 tra Corinthians e Palmeiras alla Neo Quimica Arena l'8 febbraio 2026 a San Paolo, Brasile. (Foto di Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Stella Rossa 3-0 Partizan

Belgrado ha vissuto un'altra giornata di passione assoluta. La Stella Rossa ha dominato il Partizan con un netto 3-0, imponendo il proprio ritmo fin dai primi minuti e regalando ai tifosi una vittoria destinata a essere ricordata a lungo nella storia recente dell'Eternal Derby. Presente in questa lista anche per l'atmosfera "infuocata" che ha letteralmente acceso lo stadio Rajko Mitić, costringendo l'interruzione della partita per 10 minuti.

I tifosi del Partizan hanno dato fuoco durante la partita di calcio della SuperLiga serba tra Crvena Zvezda (Red Star) e Partizan Belgrade al Rajko Mitic Stadium di Belgrado il 22 febbraio 2026. Conosciuto come "Eternal Derby", la rivalità tra i due più grandi club della capitale risale al 1947 ed è ampiamente considerata una delle rivalità calcistiche più intense in Europa. (Foto di Pedja MILOSAVLJEVIC / AFP via Getty Images)

Real Madrid 3-2 Atlético Madrid

Nella capitale spagnola lo spettacolo non è mancato. Real e Atlético hanno dato vita a una battaglia sportiva combattuta fino all'ultimo minuto. Non sono bastate le reti di Lookman e Molina perché a prevalere sono stati i Blancos di Arbeloa, capaci di imporsi per 3-2, grazie alla doppietta di Vinicius e la rete di Valverde in una delle partite più avvincenti del finale di stagione.

MADRID, SPAGNA - 22 MARZO: Vinicius Junior del Real Madrid festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Atletico de Madrid all'Estadio Santiago Bernabeu il 22 marzo 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

Per il Fenerbahçe il 2026 è stato l'anno dei derby. Dopo il successo contro il Galatasaray in Supercoppa, è arrivata anche la vittoria sul Beşiktaş in campionato. Una gara intensa, nervosa e combattuta, risolta solo da un rigore concesso al 101esimo e realizzato da Kerem Aktürkoğlu ma capace di generare un entusiasmo enorme tra i tifosi gialloblù.

ISTANBUL, TURCHIA - 5 APRILE: Kerem Akturkoglu del Fenerbahce festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Trendyol Super Lig tra Fenerbahce SK e Besiktas JK allo stadio Ulker Sukru Saracoglu il 5 aprile 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Celtic 3-1 Rangers

In questa lista non poteva mancare il derby di Glasgow: l'Old Firm. Considerata una rivalità che più di ogni altra rappresenta identità, appartenenza e tradizione. L'Old Firm tra Celtic e Rangers continua a essere uno degli eventi più attesi del calcio mondiale.

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Nella fase decisiva della, Glasgow si è tinta di biancoverde grazie alla strepitosa rovesciata diche ha portato alfinale.

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