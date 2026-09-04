Domani, venerdì 4 settembre, il Paris Saint-Germain torna in campo per la terza giornata della Ligue 1 2026/27. Al Parco dei Principi arriva il Monaco, in una delle sfide più attese del turno, con il calcio d’inizio fissato alle 20:45. Una partita che riporta alla memoria anche uno dei grandi bomber della storia recente del club parigino: Edinson Cavani, ancora oggi il giocatore del PSG ad aver segnato più gol contro l’ASM. Un primato costruito a suon di reti e rimasto intatto anche dopo gli anni di Kylian Mbappé e delle grandi stelle che hanno vestito la maglia rossoblù.

Cavani, 15 volte a segno contro il Monaco

Il numero che racconta meglio il rapporto trae il. Sono i gol realizzati dalcontro l’ASM con la maglia del Paris Saint-Germain, un bottino che lo colloca al primo posto nella speciale classifica dei marcatori parigini contro il club del Principato. Alle sue spalle c’è, fermo a 11 reti, mentrecondividono il gradino successivo con sei gol ciascuno.

Il dato assume ancora più valore se inserito nel contesto della storia recente del PSG. Cavani ha giocato a Parigi dal 2013 al 2020, diventando uno dei simboli della squadra durante una fase di profonda trasformazione del club. Il suo rapporto con il gol è stato una costante e proprio contro il Monaco ha trovato una delle sue vittime preferite. Non si tratta quindi soltanto di una statistica celebrativa: quei 15 centri raccontano la continuità con cui l'uruguaiano è riuscito a incidere contro una delle avversarie più importanti del calcio francese.

Il duello con Mbappé e le grandi stelle del PSG

Il nome immediatamente associato ain questa classifica è quello di. Il francese, cresciuto proprio nelprima di trasferirsi a Parigi, ha avuto dalla sua parte un legame particolare con entrambe le squadre. Eppure, nonostante gli anni trascorsi al PSG e un rendimento realizzativo straordinario, non è riuscito a superare ilnel numero di gol contro l'ASM: 11 contro 15.

PARIGI, FRANCIA - 24 NOVEMBRE: Kylian Mbappé #7 del Paris Saint-Germain osserva la partita di Ligue 1 Uber Eats tra Paris Saint-Germain e AS Monaco al Parc des Princes il 24 novembre 2023 a Parigi, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

È un confronto che restituisce anche una fotografia delle diverse generazioni del PSG. Cavani ha rappresentato il centravanti d'area, capace di vivere sul filo del fuorigioco e di attaccare ogni pallone; Mbappé ha invece portato velocità, profondità e una capacità di finalizzazione fuori dal comune. Due profili differenti, accomunati dalla capacità di lasciare il segno nelle grandi sfide. Il fatto che Cavani sia ancora davanti a un attaccante del calibro di Mbappé rende il suo record contro il Monaco ancora più significativo.

Una sfida che evoca anche grandi goleade

Il confronto tra PSG e Monaco non è soltanto legato alle statistiche individuali. Nel corso degli ultimi anni, la sfida ha prodotto alcuni dei risultati più spettacolari della Ligue 1. Tra questi spicca il, una partita che contribuì in maniera decisiva alla conquista del titolo parigino e nella quale anche Cavani trovò il gol.

Quella serata rappresenta bene il periodo nel quale il PSG aveva costruito una macchina offensiva capace di travolgere gli avversari. Cavani era al centro di quel progetto insieme a Neymar, Di María e agli altri interpreti di un reparto che poteva trasformare una partita equilibrata in una goleada nel giro di pochi minuti. Il Monaco, dal canto suo, è stato spesso uno degli avversari più interessanti da affrontare proprio per la qualità del calcio espresso e per la capacità di competere ai vertici del campionato francese.

Domani un nuovo capitolo, con il Matador nella storia

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Il record di Cavani, però, appartiene ormai alla storia. Domani sarà un'altra generazione dela provare a scrivere una nuova pagina contro il. La sfida arriva alla terza giornata della Ligue 1 2026/27 e mette nuovamente di fronte due club che, per storia recente e ambizioni, sono abituati a contendersi un posto nelle zone alte del calcio francese.

E proprio qui sta l'interesse del dato sui 15 gol. Ogni nuovo PSG-Monaco rappresenta infatti un'occasione per capire se il primato del Matador continuerà a resistere oppure se, con il passare delle stagioni, un nuovo bomber riuscirà ad avvicinarsi. Per ora Cavani resta il riferimento: 15 gol contro l'ASM, più di qualsiasi altro giocatore nella storia del PSG.

Il record aspetta il prossimo inseguitore

Forse è proprio questo il fascino delle statistiche che resistono al tempo: non raccontano soltanto ciò che è stato, ma suggeriscono anche ciò che potrebbe accadere. Domani il Monaco tornerà al Parco dei Principi, ma oltre ai tre punti ci sarà anche un piccolo duello con la storia. Il nome di Cavani è ancora lassù, a quota 15.

Per chi indosserà oggi la maglia del PSG, il record del Matador può diventare un obiettivo lontano, quasi un'asticella generazionale. Ma ogni grande serie nasce da un primo gol: e il prossimo PSG-Monaco potrebbe essere l'inizio della rincorsa al numero che, per ora, appartiene soltanto a Edinson Cavani.