Cosa ci dicono le partite che si sono giocate nell'ultimo weekend sulle possibili protagoniste e sorprese della nuova stagione del campionato francese
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Si è conclusa domenica sera la seconda giornata di Ligue 1, dove a emergere è il secondo pareggio in due gare dei campioni in carica del Psg. È ancora troppo presto per dare giudizi certi, ma sembra che la principale rivale al titolo di quest'anno possa essere il Monaco, unica squadra a punteggio pieno dopo due gare. Ripercorriamo allora i risultati delle 18 squadre di Ligue 1.
Ligue 1, ancora pareggio per il PsgLa giornata si è aperta con l'anticipo del venerdì tra Lille e Psg in un big match che non ha di certo annoiato. I padroni di casa, avanti 2-0 all'84esimo, sembravano certi dei 3 punti quando in 4 minuti e in pieno recupero i parigini hanno ripreso una partita ormai persa. Fondamentali le reti di Vitinha al 91esimo e di Marquinhos al 95esimo. Il Psg, con il secondo 2-2 stagionale, rimane così a soli 2 punti in classifica.
Il sabato è cominciato alle 17:15 con la sfida tra lo Strasburgo e il Lens, vinta dai primi per 2-1 grazie alla doppietta di Yassine. Inutile ai fini del risultato il 100esimo gol in Ligue 1 di Thauvin. Nelle quattro gare delle 20:45, a sorprendere maggiormente è il pareggio del Lione per 1-1 in casa contro il Le Havre. Il punto alla fine dei conti non è da buttare, visto che solo un gol dell'ex Juventus Openda all'87esimo ha permesso di acciuffarlo.
Vola il Monaco, inizio shock del NizzaLa prima gara della domenica è stata tra Paris FC e Nizza, con i parigini che hanno portato a casa senza troppi problemi un 3-0. Gli ospiti sembra che anche quest'anno dovranno lottare fino all'ultimo per evitare un'impensabile retrocessione essendo fermi a 1 punto. È stato poi il turno del Rennes che contro il Le Mans ha ottenuto i tre punti grazie a un gol su rigore al 96esimo di Lepaul nel 3-2 finale. Ha chiuso la giornata il big match tra Monaco e Marsiglia, deciso dalla doppietta di Brunner che porta così i monegaschi in vetta alla Ligue 1 in solitaria.
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