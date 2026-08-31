Si è conclusa domenica sera la seconda giornata di Ligue 1, dove a emergere è il secondo pareggio in due gare dei campioni in carica del Psg. È ancora troppo presto per dare giudizi certi, ma sembra che la principale rivale al titolo di quest'anno possa essere il Monaco, unica squadra a punteggio pieno dopo due gare. Ripercorriamo allora i risultati delle 18 squadre di Ligue 1.

Ligue 1, ancora pareggio per il Psg

La giornata si è aperta con l'anticipo del venerdì train un big match che non ha di certo annoiato. I padroni di casa, avanti 2-0 all'84esimo, sembravano certi dei 3 punti quando in 4 minuti e in pieno recupero i parigini hanno ripreso una partita ormai persa. Fondamentali le reti di Vitinha al 91esimo e dial 95esimo. Il Psg, con il secondo 2-2 stagionale, rimane così a soli 2 punti in classifica.

SALZBURG, AUSTRIA - AUGUST 12: Marquinhos del Paris Saint-Germain dà istruzioni ai suoi compagni di squadra durante la UEFA Super Cup 2026 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa al Salzburg Stadion il 12 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il sabato è cominciato alle 17:15 con la sfida tra lo Strasburgo e il Lens, vinta dai primi per 2-1 grazie alla doppietta di Yassine. Inutile ai fini del risultato il 100esimo gol in Ligue 1 di Thauvin. Nelle quattro gare delle 20:45, a sorprendere maggiormente è il pareggio del Lione per 1-1 in casa contro il Le Havre. Il punto alla fine dei conti non è da buttare, visto che solo un gol dell'ex Juventus Openda all'87esimo ha permesso di acciuffarlo.

Vola il Monaco, inizio shock del Nizza

Sempre in pareggio è finita Brest-Tolosa, in uno scoppiettante 2-2. Le ultime due partite serali hanno poi visto due vittorie delle squadre in trasferta. Il Troyes si è imposto per 1-2 sul Lorient, mentre l'Angers con un netto 1-3 sull'Auxerre. Questi ultimi rimangono dunque glie soprattutto con ben 8 gol subiti in sole due gare.La prima gara della domenica è stata trae Nizza, con i parigini che hanno portato a casa senza troppi problemi un 3-0. Gli ospiti sembra che anche quest'anno dovranno lottare fino all'ultimo per evitare un'impensabile retrocessione essendo fermi a 1 punto. È stato poi il turno del Rennes che contro il Le Mans ha ottenuto i tre punti grazie a un gol su rigore al 96esimo di Lepaul nel 3-2 finale. Ha chiuso la giornata il big match tra, deciso dallache porta così i monegaschi in vetta alla Ligue 1 in solitaria.