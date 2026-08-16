La Ligue 1 si prepara a riaprire i battenti dopo una stagione che ha confermato ancora una volta il dominio del Paris Saint-Germain. I parigini hanno conquistato il quinto titolo consecutivo, il quattordicesimo della loro storia, al termine di un'annata che ha ulteriormente rafforzato la loro posizione ai vertici del calcio francese. Ora, dopo il Mondiale e un mercato ancora in movimento, la squadra di Luis Enrique va a caccia di un'altra conferma.

Ligue 1 2026/27, le quote sulla vincente

Le quote antepost sono particolarmente nette: il Paris Saint-Germain è inevitabilmente la grande favorita per il titolo e viene proposto dai principali bookmakers intorno a quota 1.15. Un valore che testimonia il grande divario percepito tra i campioni in carica e tutte le altre inseguitrici.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: L'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique e il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi festeggiano dopo la vittoria della squadra nella finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC, disputata alla Puskas Arena di Budapest, Ungheria, il 30 maggio 2026. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La prima alternativa è il Marsiglia, nonostante le profonde trasformazioni e alcuni addii illustri: la vittoria del titolo per l'OM si trova intorno a quota 10.00. Segue più distante il Monaco, che è proposto a quote vicine al 20.00. Poco dietro si trovano Lens e Lille, entrambe nell'area di quota 20.00-25.00, mentre il Lione viene valutato intorno a quota 25.00.

Il margine tra PSG e resto del campionato è dunque ancora enorme. I parigini partono con un vantaggio evidente nelle previsioni, mentre Marsiglia e Monaco sembrano le squadre maggiormente accreditate per provare a interrompere il dominio iniziato cinque stagioni fa.

Il mercato può ancora cambiare qualcosa, ma il messaggio delle quote è chiaro: anche per la Ligue 1 2026/27, il PSG parte in pole position.