Domani alle 17:00, al Santiago Bernabéu, Real Madrid e Málaga si affrontano nella terza giornata de LaLiga 2026/27. È una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni profondamente diverse, ma accomunate dalla necessità di dare una forma precisa al proprio nuovo percorso. Da una parte c'è il Real Madrid di José Mourinho, tornato sulla panchina blanca con l'obiettivo di riportare il club ai vertici; dall'altra il Málaga di Juanfran Funes, neopromosso dopo otto anni lontano dalla massima serie e intenzionato a trasformare il proprio entusiasmo in una vera arma competitiva.

Il nuovo Real Madrid: talento, profondità e la ricerca di un equilibrio

Ilarriva da una 2025/26 chiusa al secondo posto in Liga, un risultato sotto le aspettative che ha favorito il ritorno di. Le prime due giornate hanno portato sei punti, ma contro ilil problema sarà diverso: trovare spazi contro una squadra che potrebbe difendere molto bassa.

In questo scenario, il nuovo Bernardo Silva può essere prezioso tra le linee, dove la sua capacità di giocare nello stretto può aiutare a rompere la densità centrale. Sulle fasce, invece, Dumfries e Cucurella offrono a Mourinho due strumenti per allargare il campo e costringere il Málaga a scegliere se stringersi o concedere spazio esterno. Dall'altra parte, Vinícius e Mbappé possono sfruttare proprio quei centimetri che si apriranno quando il blocco inizierà a muoversi.

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Il Málaga: dalla promozione alla sfida più difficile

Il Madrid può contare anche su chi conosce già l'ambiente:rimane fondamentale per attaccare l'area partendo da una posizione più arretrata, mentrepuò diventare l'uomo capace di aggiungere imprevedibilità tra le linee. In più,ha già dimostrato di poter incidere entrando dalla panchina. È questa profondità, più ancora dei singoli nomi, che può permettere a Mourinho di cambiare il volto dell'attacco durante la partita.Iltorna in Liga dopo otto anni, forte di una squadra costruita soprattutto sullae sulla continuità., confermato dopo la promozione, ha iniziato la stagione con una sconfitta contro l'e un pareggio con il: al Bernabéu servirà soprattutto la capacità di resistere senza perdere la possibilità di ripartire.

MALAGA, SPAGNA - 24 AGOSTO: Juan Francisco Funes, capo allenatore di Malaga, guarda durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Malaga CF e RC Deportivo de A Coruna all'Estadio la Rosaleda il 24 agosto 2026 a Malaga, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Fernando Calero è l'innesto che può dare maggiore esperienza alla linea difensiva, mentre José Salinas e Juan Cruz possono essere importanti soprattutto quando il Málaga recupererà palla. L'obiettivo sarà evitare che ogni possesso duri pochi secondi: avere un primo passaggio pulito verso l'esterno può consentire a David Larrubia e Joaquín Muñoz di attaccare campo e portare la squadra qualche metro più avanti.

La forza del progetto, però, resta nei giocatori già presenti. Larrubia è uno dei principali talenti offensivi, Chupete rappresenta il riferimento in area e Izan Merino può dare equilibrio in mezzo al campo. Carlos Dotor, confermato dopo la precedente esperienza, aggiunge invece fisicità e ordine. Il mercato non ha stravolto questa identità: ha cercato piuttosto di aggiungere esperienza e soluzioni a un gruppo prevalentemente giovane.

Il vero duello: come attaccare un blocco basso senza perdere verticalità

La partita potrebbe svilupparsi secondo uno scenario abbastanza naturale:e pronto a sfruttare ogni errore in uscita. Ma per Mourinho il problema non sarà semplicemente avere il 60-70% di possesso. Il punto sarà impedire che quel possesso diventi orizzontale. Contro una squadra intenzionata a chiudere gli spazi centrali,, alternando ampiezza, attacchi alle spalle dei terzini e ricezioni tra le linee.

Qui possono diventare decisivi giocatori con caratteristiche diverse. Bellingham può occupare gli spazi intermedi e attaccare l'area, mentre Mbappé e Vinícius possono costringere il Málaga ad abbassarsi ulteriormente. Ma il rischio è evidente: se gli esterni ricevono sempre con la difesa già schierata e il centrocampo si limita a far circolare il pallone, il dominio territoriale può trasformarsi in una lunga sequenza di passaggi senza occasioni realmente pericolose.

MADRID, SPAGNA - 26 AGOSTO: Vinicius Junior del Real Madrid festeggia con i compagni il terzo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Real Sociedad allo stadio Santiago Bernabeu il 26 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Per Funes, invece, la priorità sarà probabilmente mantenere distanze corte e non confondere la prudenza con la rinuncia a giocare. Il tecnico ha già sottolineato alla vigilia la difficoltà della sfida, ma anche la necessità di preservare l'identità della squadra. Il Málaga potrebbe quindi cercare di difendere basso in alcuni momenti, per poi attaccare rapidamente gli spazi lasciati alle spalle dei laterali madridisti. È proprio nella qualità delle prime due o tre giocate dopo il recupero che potrebbe nascere la possibilità di sorprendere il Real.

Due obiettivi diversi, la stessa esigenza di crescere

Per illa stagione non può essere letta soltanto attraverso la classifica. Il secondo posto dell'anno scorso ha lasciato una distanza da colmare eha alzato ulteriormente le aspettative. Il club vuole competere per lae, contemporaneamente, arrivare pronto alla, dove il primo appuntamento sarà il confronto casalingo con l'Inter l'8 settembre . Di conseguenza, partite come quella contro ilservono anche a costruire automatismi prima che il calendario diventi più pesante.

Per il Málaga, invece, il primo traguardo resta la permanenza in massima serie. La promozione ha dimostrato che il modello di Funes può funzionare, ma la Liga impone una verifica molto più severa. L'idea non è necessariamente trasformare una rosa giovane in una squadra capace di dominare le partite, bensì creare una struttura abbastanza solida da permettere ai suoi talenti di crescere senza essere schiacciati dalla pressione del risultato. Anche un punto conquistato contro avversari diretti può avere un peso enorme nella corsa salvezza.

MALAGA, SPAGNA - 24 AGOSTO: Chupete di Malaga festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno di squadra Rafael Garrido Hierro durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Malaga CF e RC Deportivo de A Coruna all'Estadio la Rosaleda il 24 agosto 2026 a Malaga, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il duello decisivo: creare spazi senza perdere equilibrio

Il dettaglio più interessante potrebbe arrivare proprio quando il risultato sembrerà già indirizzato. Se il Málaga riuscirà a restare compatto per un'ora, il Bernabéu potrebbe diventare il laboratorio perfetto per capire quanto il nuovo Real Madrid sappia cambiare registro: accelerare invece di palleggiare, attirare l'avversario da una parte per colpirlo dall'altra, utilizzare la panchina senza perdere struttura.

È una delle prime vere domande del progetto Mourinho. Perché una squadra costruita per vincere non deve dimostrare soltanto di saper segnare quando trova campo: deve dimostrare di saperlo creare quando il campo non c'è.