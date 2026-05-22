Da Beckenbauer a Gentner: sei capitani che hanno segnato Bayern e Stoccarda, simboli di epoche, vittorie e identità opposte.
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Domani, 23 maggio 2026 alle ore 20:00, andrà in scena la finale di DFB-Pokal tra Bayern Monaco e Stoccarda. Oltre ad essere una sfida tra due grandi del calcio tedesco è anche il confronto tra uomini che hanno incarnato l’identità dei rispettivi club, trasformandosi in simboli generazionali. Da Franz Beckenbauer a Philipp Lahm, passando per Oliver Kahn, il Bayern ha costruito la propria leggenda attraverso leader carismatici e vincenti. Lo Stoccarda, invece, ha trovato in Karlheinz Förster, Guido Buchwald e Christian Gentner i volti della propria anima combattiva.
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Franz Beckenbauer, il Kaiser che rese grande il BayernFranz Beckenbauer è stato il primo grande capitano moderno del Bayern Monaco. Elegante, autorevole e rivoluzionario nel ruolo di libero, “Der Kaiser” guidò il club bavarese durante l’epoca che lo trasformò in una potenza europea.
Negli anni Settanta il Bayern conquistò tre Coppe dei Campioni consecutive, imponendosi come riferimento del calcio continentale. Beckenbauer rappresentava una leadership naturale: comandava con la classe, con la lettura del gioco e con una personalità che sembrava trascendere il campo. Ancora oggi il suo nome è sinonimo di grandezza e prestigio per il club bavarese.
Oliver Kahn, la rabbia e la fame di vittorie
Se Beckenbauer era l’eleganza, Oliver Kahn era l’intensità assoluta. Il portiere simbolo del Bayern tra gli anni Novanta e Duemila incarnava la mentalità vincente del club come pochi altri.
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Philipp Lahm, il leader silenzioso del Triplete
Con Philipp Lahm il Bayern ha trovato una guida diversa, più discreta ma altrettanto efficace. Cresciuto nel vivaio del club, Lahm ha rappresentato l’equilibrio perfetto tra qualità tecnica, intelligenza tattica e professionalità.
Da capitano ha guidato il Bayern verso il Triplete del 2013, diventando il simbolo di una squadra quasi perfetta. Mai sopra le righe, sempre affidabile, Lahm incarnava la leadership dell’esempio quotidiano. La sua figura resta una delle più rispettate della storia recente del calcio tedesco.
Karlheinz Förster, il muro dello Stoccarda
Anche lo Stoccarda ha avuto capitani capaci di lasciare un’impronta profonda. Karlheinz Förster è stato il simbolo della solidità difensiva dello Stoccarda negli anni Ottanta. Difensore potente ma elegante, guidò il club alla conquista della Bundesliga nel 1984. Insieme al fratello Bernd formò una delle coppie difensive più celebri del calcio tedesco. Förster rappresentava perfettamente lo spirito dello Stoccarda: organizzazione, sacrificio e determinazione contro avversari spesso più celebrati.
Guido Buchwald, il guerriero svevo
Dopo Förster, fu Guido Buchwald a diventare il leader simbolico dello Stoccarda. Difensore instancabile e carismatico, Buchwald guidò il club alla vittoria della Bundesliga nel 1992. A livello internazionale entrò nella storia per aver annullato Diego Armando Maradona nella finale del Mondiale 1990 con la Germania Ovest. Concretezza, disciplina e spirito di sacrificio erano le sue qualità principali, le stesse che hanno definito per anni l’identità dello Stoccarda.
Christian Gentner, il capitano della rinascita
Più vicino ai giorni nostri, Christian Gentner ha rappresentato il legame più autentico tra lo Stoccarda e i suoi tifosi. Centrocampista generoso e uomo spogliatoio, è stato il punto di riferimento della squadra nei momenti più difficili.
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