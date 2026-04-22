I detentori della coppa vogliono tornare in finale per difendere il titolo, ma dall'altro lato del tabellone ci sono Bayer Leverkusen e Bayern Monaco

Jacopo del Monaco 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 19:02)

Uno degli incontri che si giocheranno nel corso della giornata di domani riguarda la DFB-Pokal, vale a dire la coppa nazionale tedesca, e scenderanno in campo lo Stoccarda ed il Friburgo. Le due squadre menzionate, infatti, si sfideranno in occasione della semifinale di coppa, che metterà in palio un posto nella finale di Berlino contro una tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. L'incontro di domani avrà inizio alle ore 20:45 presso la MHP Arena. Attualmente, lo Stoccarda detiene il titolo e, in attesa che la parrocchia cominci, vediamo insieme il suo rendimento nella competizione.

Le volte in cui lo Stoccarda ha vinto la DFB-Pokal — Nella sua storia, lo Stoccarda ha giocato sette volte la finale della coppa nazionale, portando a casa il titolo quattro volte ed ottenendo la medaglia d'argento in tre occasioni. La prima finale disputato corrisponde anche al primo successo in DFB-Pokal quando, nel mese di maggio del 1954, gli Svevi hanno battuto il Colonia al termine dei tempi supplementari grazie al gol di Erwin Waldner al 95'. Per la prossima finale bisogna aspettare quattro anni e, anche in questo caso, lo Stoccarda ha vinto ai supplementari. Stavolta, però, il punteggio è stato 4-3 con rete decisiva di Lothar Weise al minuto 113. Gli Schwaben giocano la loro terza finale nel 1986 subendo, però, una pesante sconfitta per 5-2 contro il Bayern Monaco.

Il terzo trionfo in coppa nazionale arriva nel 1997: la squadra allora allenata da Joachim Löw ha vinto 2-0 l'atto conclusivo contro l'Energie Cottbus grazie alla doppietta di Giovane Élber. Dieci anni più tardi, gli Svevi perdono la seconda finale di DFB-Pokal della loro storia contro il Norimberga (2-3 dopo i tempi supplementari). Nel 2013 arriva la terza sconfitta in finale nonché la seconda contro il Bayern, il quale ha vinto 3-2: lo Stoccarda, dopo aver subito tre gol, ha provato a riaprire la partita grazie alla doppietta di Harnik nel secondo tempo. La scorsa stagione, gli Schwaben tornano al successo in DFB-Pokal dopo aver battuto 4-2 l'Arminia Bielefeld, club di terza divisione, grazie alla doppietta di Millot e le reti di Woltemade ed Undav.

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Il percorso in quest'edizione della coppa nazionale — A differenza di come funziona in Italia, in Germania anche le squadre che militano in Bundesliga, compresa la vincitrice dell'edizione precedente della coppa, fa il suo esordio nella competizione dal primo turno. Lo Stoccarda ha giocato la prima partita dell'edizione attualmente in corso della coppa tedesca a fine agosto, giocando in casa dell'Eintracht Braunschweig eliminando gli avversari ai calci di rigore dopo il 4-4 tra tempi regolamentari e supplementari. Al turno successivo, la squadra allenata da Sebastian Hoeneß ha eliminato il Mainz, contro cui ha vinto 0-2 grazie ai gol di Jaquez e Karazor.

Agli ottavi di finale della coppa tedesca, gli Svevi hanno giocato in casa del Bochum, squadra che milita nella Zweite Bundesliga. Così com'è accaduto nel turno precedente, anche in questo caso i detentori della DFB-Pokal hanno vinto 0-2 con autogol di Strompf e rete di Undav. Anche ai quarti di finale lo Stoccarda ha giocato in trasferta contro un squadra della Serie B tedesca, vale a dire l'Holstein Kiel. Gli Schwaben hanno staccato il pass per la semifinale vincendo 0-3 con reti, tutte segnate nel secondo tempo, che portano le firme di Undav, Führich e Karazor.