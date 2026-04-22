Stoccarda-Friburgo: diretta live e streaming del match di Bundesliga

Stoccarda più abituato a vincere e con maggiore esperienza, Friburgo in crescita e con grande motivazione

Stefano Sorce 22 aprile - 10:28

Serata da grande calcio tedesco, con in palio molto più di una semplice finale. Alla MHPArena si affrontano Stoccarda-Friburgo, due squadre che arrivano a questo appuntamento con ambizioni alte e percorsi solidi alle spalle. Non è solo una semifinale di DFB-Pokal: è un incrocio tra chi vuole confermarsi e chi sogna di fare la storia. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI STOCCARDA-FRIBURGO SU BET365

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Il momento delle squadre — Lo Stoccarda arriva con l’obiettivo chiaro di difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Il percorso in coppa ha mostrato due volti: difficoltà iniziali, con il passaggio del turno ai rigori contro il Braunschweig, e poi una crescita netta, con vittorie convincenti nelle fasi successive. La squadra ha trovato equilibrio e concretezza, qualità fondamentali quando si entra nella fase decisiva di una competizione.

Il Friburgo, invece, vive una stagione che può diventare storica. Non solo il cammino in coppa, ma anche quello europeo conferma il livello raggiunto. La squadra ha dimostrato solidità e capacità di soffrire, come nei quarti vinti ai rigori contro l’Hertha Berlino. L’obiettivo è chiaro: portare a casa un trofeo mai conquistato prima e dare un senso definitivo a un’annata già molto positiva.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Friburgo — Stoccarda con Nubel tra i pali, difesa composta da Vagnoman, Jeltsch, Chabot e Hendriks, chiamata a gestire equilibrio tra copertura e spinta. A centrocampo Karazor e Stiller avranno il compito di dare stabilità e ritmo, mentre sulla trequarti El Khannouss, Fuhrich e Leweling supporteranno Tiago Tomas, riferimento offensivo principale.

Friburgo con Atubolu in porta, linea difensiva formata da Kubler, Ginter, Ogbus e Gunter. A centrocampo Scherhant, Eggestein, Manzambi e Grifo lavoreranno sia in fase di copertura che di costruzione, mentre davanti Holer e Matanovic formeranno una coppia offensiva fisica e complementare.

Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Stiller; El Khannouss, Fuhrich, Leweling; Tiago Tomas.

Friburgo (4-4-2): Atubolu; Kubler, Ginter, Ogbus, Gunter; Scherhant, Eggestein, Manzambi, Grifo; Holer, Matanovic.