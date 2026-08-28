Domani sera, alle 21, Padova e Hellas Verona si affrontano allo Stadio Euganeo nel derby veneto valido per la seconda giornata della Serie B 2026/27. Una sfida che arriva alla prima curva della stagione, ma che mette subito di fronte due realtà con ambizioni e stati d’animo differenti.

Il Padova ha iniziato il campionato con una vittoria esterna per 1-0 sul campo del Pisa. Il Verona, invece, è stato sconfitto in casa dall’Ascoli per 2-1. Due risultati opposti che rendono ancora più interessante il confronto.

Padova, la salvezza come punto di partenza

La scorsa stagione ha rappresentato per il Padova un vero battesimo con la Serie B. I biancoscudati hanno dovuto affrontare un campionato complicato, riuscendo però a conquistare la permanenza in categoria e chiudendo l'annata con la consapevolezza di poter costruire qualcosa di più solido.

L'estate ha portato diversi cambiamenti. La società ha puntato su elementi come Marco Pompetti, Carissoni, Zuelli, Lovato e Zanimacchia, cercando di aumentare qualità e profondità della rosa. In attacco, l'arrivo di Gabriele Artistico dalla Lazio rappresenta uno degli investimenti più importanti.

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Verona, la Serie B per ripartire

La squadra affidata adha inoltre iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione. Il successo per 1-0 a Pisa, firmato da, ha regalato tre punti e soprattutto fiducia in vista del derby.

Il percorso dell'Hellas parte invece dalla retrocessione. Dopo sette stagioni consecutive in Serie A, il Verona ha dovuto salutare la massima categoria e ora si trova davanti alla necessità di trasformare una delusione in una nuova occasione.

Il mercato estivo ha cercato di costruire una squadra competitiva per la cadetteria. Tra i nuovi arrivi spiccano Nicola Leali, Andréa Le Borgne e Nunzio Lella, mentre la rosa può contare anche su giocatori di esperienza come Pawel Dawidowicz e Ondrej Duda.

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Cosa aspettarsi dal derby

L'esordio, però, non ha dato le risposte sperate. Il, dopo essere passato in vantaggio con. Un risultato che rende il derby ancora più importante per la squadra di

Il Padova arriva all'appuntamento con qualche certezza in più. La vittoria di Pisa ha permesso alla squadra di Calabro di iniziare il campionato con il piede giusto e di affrontare il derby senza l'urgenza di dover cancellare un risultato negativo.

Il Verona, al contrario, dovrà dimostrare di aver metabolizzato rapidamente la sconfitta dell'esordio. La qualità della rosa e l'esperienza di alcuni giocatori possono rappresentare un vantaggio, ma servirà soprattutto maggiore continuità nell'arco dei novanta minuti.

VERONA, ITALIA - 26 GENNAIO: I tifosi dell'Hellas Verona mostrano il loro sostegno durante la partita di Serie A tra Hellas Verona e US Lecce allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 26 gennaio 2020 a Verona, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

La sfida potrebbe quindi giocarsi anche sul piano mentale. Il Padova avrà dalla sua l'entusiasmo, il Verona la pressione di una squadra che non può permettersi di perdere troppo terreno rispetto alle prime della classe.

Due stagioni da costruire, non solo da vivere

Per il Padova, la stagione 2026/27 può rappresentare il passaggio dalla semplice sopravvivenza alla costruzione di una vera identità in Serie B. L'obiettivo iniziale resta quello di mantenere la categoria senza vivere un altro campionato in apnea, ma la società ha fatto capire di voler alzare gradualmente l'asticella.

La vera sfida per Calabro sarà dare continuità alla squadra e capire se il Padova potrà trasformarsi, strada facendo, in una possibile outsider per i playoff. Non è un traguardo da pretendere a ogni costo, ma un'opportunità che potrebbe diventare concreta se i biancoscudati riusciranno a mantenere equilibrio e rendimento.

Per il Verona il discorso è diverso. La retrocessione porta con sé aspettative molto più alte e la rosa dovrà dimostrare di essere all'altezza di una squadra che punta alla promozione. Il campionato sarà lungo e la pressione aumenterà soprattutto nei momenti di difficoltà.

Un derby per misurare le ambizioni

Padova-Hellas Verona arriva quasi come un primo termometro della stagione. Non sarà certo il risultato dell'Euganeo a stabilire il destino delle due squadre, ma la partita potrà fornire indicazioni importanti sul loro livello di competitività.

Per il Padova, un successo contro una delle candidate alla promozione potrebbe diventare un'iniezione di fiducia significativa. Per il Verona, invece, una vittoria avrebbe il valore di una risposta immediata dopo la falsa partenza contro l'Ascoli.

E poi c'è il fattore derby. L'Euganeo sarà chiamato a fare da cornice a una sfida sentita, con il settore ospiti del Verona già esaurito. In una stagione ancora tutta da scrivere, il primo capitolo tra Padova e Hellas arriva dunque con una domanda precisa: chi riuscirà a trasformare prima le proprie ambizioni in certezze?